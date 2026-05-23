Nuovo allenatore Napoli, chi al posto di Conte? Grosso e Italiano in lizza, il sogno è Allegri. Dentro al casting di De Laurentiis

Nuovo allenatore Napoli, chi sarà il sostituto di Conte? Tutti i nomi e il focus sul casting di De Laurentiis

Il futuro della panchina del Napoli resta un rebus ancora tutto da decifrare. Nonostante le tante indiscrezioni che si rincorrono con insistenza in queste ore, al momento non c’è ancora nessuna decisione presa da parte della società partenopea. Il presidente De Laurentiis e la dirigenza azzurra stanno lavorando senza sosta per individuare il profilo ideale a cui affidare la guida tecnica della squadra per la prossima stagione. La situazione è in continua evoluzione, con uno scenario tutto aperto e valutazioni in corso, che proseguiranno nel corso della prossima settimana per stringere definitivamente il cerchio attorno al prescelto. Lo riporta Matteo Moretto.

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Il grande sogno porta a Massimiliano Allegri

Il nome che stuzzica maggiormente i vertici societari e che garantirebbe un impatto immediato in termini di leadership ed esperienza porta dritto a Milano. Massimiliano Allegri sarebbe il preferito per inaugurare un nuovo ciclo vincente all’ombra del Vesuvio. Tuttavia, la pista che porta all’allenatore toscano si presenta irta di ostacoli. Il tecnico, infatti, ha un contratto importante che lo lega al Milan, un accordo economico e progettuale di altissimo livello che ne blinda la posizione. Inoltre, in questa fase cruciale dell’annata, l’allenatore è totalmente focalizzato sulla corsa Champions con la formazione rossonera, rendendo di fatto impraticabile un suo addio imminente.

Le alternative concrete: Grosso in pole, Italiano in corsa

Consapevole delle oggettive difficoltà per arrivare al tecnico del Milan, il club campano sta sondando profili più accessibili ma estremamente funzionali al progetto. Tra i papabili, piace molto il profilo di Fabio Grosso: l’ex campione del mondo ha dimostrato grandi capacità di gestione e un’ottima proposta calcistica, caratteristiche che lo spingono in alto nelle preferenze della dirigenza azzurra. Subito dietro di lui, resta fortemente in lizza anche Vincenzo Italiano, un allenatore da tempo sui radar del Napoli per la sua spiccata vocazione offensiva e la maniacale organizzazione tattica.

Le sorprese all’orizzonte

La lista della spesa per il nuovo allenatore, però, potrebbe non limitarsi a questi profili. La società partenopea sta sondando il mercato a trecentosessanta gradi e il casting include anche altri nomi, possibili outsider pronti a sparigliare le carte a sorpresa. Le prossime giornate saranno determinanti per sciogliere le riserve e consegnare finalmente alla piazza il nuovo condottiero.