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Pagelle Bologna Inter: Diouf on fire, Dimarco da MVP. Bernardeschi corona una stagione top VOTI
Pagelle Bologna Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 2025/26
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BOLOGNA: Skorupski 6; De Silvestri 6 (67′ Zortea 6), Helland 6 (81′ Heggem SV), Lucumi 6, Miranda 6; Ferguson 6, Freuler 6 (67′ Odgaard 6), Pobega 7 (57′ Moro 6); Bernardeschi 7 (88′ Dallinga SV), Castro 6.5, Rowe 6.5. All. Italiano 6.5
INTER: J. Martinez 5.5; Bisseck 5.5, De Vrij 6 (81′ Topalovic 6.5), Carlos Augusto 6; Diouf 7.5, Barella 6 (54′ Mkhitaryan 6), Zielinski 6, Sucic 5.5 (74′ Cocchi 6), Dimarco 7 (54′ Luis Henrique 6); Lautaro Martinez 5.5 (54′ Bonny 6), Pio Esposito 6.5. All. Chivu 6
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