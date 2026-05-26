Marotta non perde tempo: il primo colpo a zero è vicinissimo all’Inter

Ci sono operazioni che iniziano mesi prima del mercato vero. Quando c’è un parametro zero importante disponibile, certe società preferiscono anticipare tutti.

L’Inter negli ultimi anni ha costruito parecchio anche così. Prima ancora di sedersi a discutere cifre enormi per i cartellini, ha spesso cercato giocatori esperti, pronti subito e con costi d’ingresso differenti rispetto alle operazioni tradizionali.

Inter, obiettivo Dani Carvajal

Secondo quanto riportato da fichajes.net, l’Inter avrebbe accelerato per Dani Carvajal, con il club nerazzurro che starebbe cercando di definire rapidamente i termini dell’accordo.

La strategia sarebbe chiara: evitare l’inserimento di altre squadre italiane che potrebbero cambiare gli equilibri della trattativa.

Il nome non ha bisogno di grandi presentazioni. Carvajal è uno di quei giocatori che negli anni hanno costruito una carriera dentro una realtà enorme come il Real Madrid, accumulando esperienza internazionale, finali e partite pesanti.

L’Inter spinge per Carvajal: i motivi

L’eventuale arrivo dello spagnolo andrebbe letto anche dentro una logica più ampia. L’Inter continua a lavorare su una squadra che deve mantenere competitività immediata senza stravolgere gli equilibri economici.

Un parametro zero permette proprio questo: investire sull’ingaggio senza affrontare costi pesanti per il cartellino.

Poi, naturalmente, restano dubbi che accompagnano sempre operazioni di questo tipo. L’età, la tenuta fisica, i ritmi di un campionato diverso. Perché un nome enorme non garantisce automaticamente lo stesso rendimento.

Ma quando si parla di calciatori svincolati, arrivare secondi spesso equivale a non arrivare proprio.