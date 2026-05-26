Nico Paz vuole solo il Como! Svelata la preferenza dell’argentino per il prossimo anno: la palla passa al Real Madrid e a Mourinho

Il Como vuole trattenere Nico Paz almeno per un’altra stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il talento argentino avrebbe espresso la volontà di restare ancora alla corte di Cesc Fabregas, dopo un’annata straordinaria culminata con la storica qualificazione alla prossima Champions League. Il classe 2004 è stato uno dei grandi protagonisti della stagione biancoblù, diventando un punto fermo del progetto tecnico e uno dei profili più osservati del panorama europeo.

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Nico Paz Como, la volontà del giocatore e il contratto fino al 2028

La posizione del Como è chiara: fare tutto il possibile per proseguire il percorso con Nico Paz. Anche il giocatore sarebbe favorevole a restare un altro anno in Lombardia, convinto dalla crescita della squadra, dal rapporto con Fabregas e dalla possibilità di misurarsi in Champions League da protagonista.

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La decisione finale, però, spetterà al Real Madrid. Nico Paz ha firmato un contratto con il Como fino al 2028, ma i Blancos hanno mantenuto nella trattativa diverse opzioni di recompra. La prima, fissata a 8 milioni di euro, è scaduta nell’estate 2025. Restano ancora attive quelle da 9 milioni nel 2026 e da 10 milioni nel 2027, strumenti che permettono al club spagnolo di conservare il controllo sul futuro del ragazzo.

Nico Paz Como, il fattore Mourinho può cambiare lo scenario

Il nodo principale riguarda anche il futuro tecnico del Real Madrid. La dirigenza del Como sa che José Mourinho, destinato al ritorno sulla panchina dei Blancos, vorrebbe valutare da vicino il rientro immediato di Nico Paz. Al momento, però, non sarebbe ancora arrivata una risposta definitiva.

La speranza del club lariano è che le imminenti elezioni presidenziali del Real Madrid possano allungare i tempi decisionali, permettendo al Como di guadagnare margine e provare a trattenere il gioiello argentino. I numeri, del resto, spiegano l’importanza del giocatore: 12 gol e 6 assist nella Serie A 2025/2026, con un impatto determinante nella cavalcata europea della squadra di Fabregas.