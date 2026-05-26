Modric al bivio: addio al Milan o permanenza? L’arrivo di Iraola può cambiare tutto

Modric al bivio: addio al Milan o permanenza? L’arrivo di Iraola dopo l’esonero di Allegri può cambiare tutto per il futuro del croato

Il futuro di Luka Modric rischia di diventare uno dei temi più delicati della nuova estate del Milan. Con l’addio di Massimiliano Allegri e il possibile arrivo di Andoni Iraola, il progetto tecnico rossonero potrebbe cambiare in modo profondo, aprendo inevitabilmente una riflessione sul ruolo del centrocampista croato. La domanda, a questo punto, è centrale: ha ancora senso puntare su Modric oppure sarebbe più logico separarsi? Da una parte, trattenere un campione del suo livello significherebbe conservare leadership, esperienza e mentalità vincente in uno spogliatoio che, nell’ultima stagione, ha mostrato fragilità evidenti soprattutto nei momenti decisivi.

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Modric Milan, perché tenerlo può avere ancora senso

Anche a quasi quarantuno anni, Modric resta un calciatore di qualità superiore. Visione di gioco, gestione dei tempi, pulizia tecnica e personalità sono ancora armi preziose, soprattutto in un campionato come la Serie A, meno frenetico rispetto ad altri contesti europei. In una squadra reduce da mesi complicati e chiamata a ricostruire credibilità, la presenza di un Pallone d’Oro può rappresentare un riferimento importante dentro e fuori dal campo. Il croato può ancora incidere nella gestione delle partite, nell’equilibrio emotivo del gruppo e nella crescita dei giocatori più giovani. Per questo, una sua permanenza non sarebbe priva di logica, ma soltanto a una condizione: deve essere inserita dentro un progetto tecnico chiaro e non trasformarsi in una scelta nostalgica.

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Modric Milan, il nodo Iraola e il rischio di frenare il ricambio

Il possibile arrivo di Iraola cambierebbe però molte prospettive. Il tecnico porta con sé un’idea di calcio basata su pressing alto, intensità, aggressività e ritmo continuo. Un sistema di questo tipo rischia di essere poco compatibile con un calciatore che, per ragioni anagrafiche, non può più garantire continuità atletica lungo tutta la stagione. Il Milan deve inoltre accelerare il ricambio generazionale a centrocampo, costruendo una rosa più fisica, dinamica e sostenibile nel medio periodo. Continuare con Modric avrebbe senso solo se il croato fosse realmente centrale nei piani del nuovo allenatore. In caso contrario, il rischio sarebbe quello di allungare una storia oltre il momento giusto, appannando l’immagine di un campione straordinario. Al Milan serve una scelta lucida: meno fascino del nome, più coerenza tecnica.