Tomiyasu saluta l’Ajax: l’addio dell’ex Bologna dopo soli cinque mesi

Il difensore giapponese Tomiyasu lascia l’Ajax dopo appena 9 presenze a causa dei postumi di un grave infortunio. Ora è di nuovo svincolato

Takehiro Tomiyasu ha scritto la parola fine sulla sua avventura in Olanda. Il difensore ventisettenne ha affidato ai propri profili social un lungo ed emozionante messaggio di addio per congedarsi dall’Ajax, chiudendo una parentesi durata appena cinque mesi.

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L’ex giocatore del Bologna era approdato ad Amsterdam a gennaio, firmando un contratto semestrale che è giunto alla sua naturale scadenza. Tomiyasu arrivava da un periodo estremamente difficile: la scorsa estate aveva risolto consensualmente il suo legame con l’Arsenal per dedicarsi a tempo pieno al recupero da un lungo infortunio al ginocchio. Dopo aver sfruttato le strutture della Nazionale giapponese per la riabilitazione ed essere rimasto svincolato per mesi, l’Ajax gli aveva offerto l’opportunità di tornare in campo. Tuttavia, il suo impiego si è limitato a 9 apparizioni, per un totale di soli 236 minuti giocati.

Il rammarico e i ringraziamenti sui social

Nel suo post su Instagram, Tomiyasu non ha nascosto il dispiacere per non essere riuscito a incidere come sperava: “Sono stati solo cinque mesi, ma voglio ringraziare tutti coloro che supportano l’Ajax. Ovviamente non è stata la stagione che volevamo e nessuno è soddisfatto di come è finita. Personalmente, sono arrivato in questo club a gennaio dopo una lunga riabilitazione; volevo dare e fare molto di più per questa maglia, ma le cose non hanno funzionato bene. Questa squadra ha tantissimi giocatori talentuosi e sono convinto che tornerà presto dove merita. Grazie a tutto lo staff e un grazie finale ai tifosi: non dimenticherò mai la vostra calorosa accoglienza“.

Il bilancio finale e la chiamata a sorpresa

La stagione ha comunque regalato alcuni verdetti importanti, sia per il club che per il giocatore:

L’Europa conquistata: l’Ajax ha chiuso l’Eredivisie con un deludente quinto posto, ma è riuscito in extremis a garantirsi l’accesso ai preliminari di Conference League vincendo ai rigori la finale playoff contro l’FC Utrecht.

l’Ajax ha chiuso l’Eredivisie con un deludente quinto posto, ma è riuscito in extremis a garantirsi vincendo ai rigori la finale playoff contro l’FC Utrecht. Il pass per la Coppa del Mondo: nonostante sia nuovamente padrone del proprio cartellino e senza una squadra di club, Tomiyasu ha ricevuto una splendida notizia. Il commissario tecnico Hajime Moriyasu ha deciso di puntare ciecamente su di lui, inserendolo a sorpresa nella lista dei 26 convocati del Giappone per il Mondiale di quest’estate, a prescindere dal bassissimo minutaggio stagionale.