Milan, avanti tutta su Iraola come prossimo allenatore! Maxi offerta e contratto fino al 2029: i dettagli

Milan, avanti tutta su Iraola come prossimo allenatore! Maxi offerta e contratto fino al 2029: il piano dei rossoneri per convincere il tecnico

Il Milan accelera per Andoni Iraola. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club rossonero avrebbe presentato una proposta molto importante all’allenatore spagnolo per convincerlo a raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri e aprire un nuovo ciclo tecnico a Milanello.

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Iraola Milan, l’offerta del club rossonero

La società di via Aldo Rossi avrebbe messo sul tavolo un contratto fino al 2029, con un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione. Una proposta che conferma la volontà del Milan di puntare con decisione su Iraola, considerato un profilo ideale per rilanciare il progetto dopo una stagione complicata e chiusa con il mancato accesso alla Champions League.

Iraola Milan, concorrenza forte dall’estero

Il tecnico viene apprezzato per un calcio moderno, aggressivo e ad alta intensità, caratteristiche considerate adatte alla nuova fase rossonera. La trattativa, però, non è semplice. Sempre secondo Schira, su Iraola ci sarebbero anche Crystal Palace, Newcastle e Bayer Leverkusen. La concorrenza internazionale è forte, ma il Milan continua a spingere per portarlo in Serie A.