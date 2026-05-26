Mkhitaryan non si ferma, rinnovo con l’Inter in arrivo per il centrocampista armeno! I numeri di una stagione trionfale e l’importanza di questa firma

Mkhitaryan rinnova con l’Inter! I numeri della sua stagione e l’importanza di questa firma per il mondo nerazzurro

L’avventura di Henrikh Mkhitaryan con la maglia nerazzurra è ben lontana dalla sua conclusione. Nonostante i 37 anni di età, il centrocampista armeno ha dimostrato sul campo di essere ancora un perno assolutamente insostituibile per la formazione milanese. Le ultime e insistenti indiscrezioni legate al calciomercato Inter confermano infatti che la storia d’amore tra l’esperto giocatore e il club lombardo si arricchirà presto di un nuovo, emozionante capitolo. Il calciatore ha già espresso in modo chiaro la sua volontà e ha detto sì al club per prolungare la propria permanenza a Milano.

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I dettagli della trattativa: attesa per l’intesa economica

La dirigenza interista ha incassato con enorme soddisfazione la totale disponibilità dell’atleta. Adesso, il prossimo passo formale prevede che le parti si troveranno per parlare degli aspetti economici e definire gli ultimi dettagli burocratici del nuovo accordo contrattuale. L’obiettivo della dirigenza è quello di premiare la professionalità del ragazzo, trovando la quadra ideale sull’ingaggio per blindare un vero e proprio leader dello spogliatoio.

I numeri di una stagione trionfale: il double Scudetto-Coppa Italia

La ferma volontà della società di continuare a puntare su di lui è ampiamente giustificata dal rendimento offerto nella stagione appena conclusa. Un’annata letteralmente trionfale per i meneghini, culminata con la conquista del double Scudetto + Coppa Italia. In questo esaltante e faticoso percorso, il nativo di Yerevan è stato un vero e proprio stakanovista, arrivando a collezionare ben 39 presenze complessive. L’armeno è stato impiegato con straordinaria costanza in tutte le massime competizioni, spaziando tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa, riuscendo inoltre a impreziosire le sue prestazioni mettendo a segno 4 gol e 3 assist.

L’arma in più per mister Cristian Chivu

Questi dati statistici impressionanti fanno capire perfettamente come l’ex fuoriclasse di Roma, Arsenal e Manchester possa essere ancora oggi tremendamente utile alla causa interista. La sua immensa esperienza internazionale, unita a un’intelligenza tattica fuori dal comune, rappresenta infatti un elemento che può aiutare mister Cristian Chivu nella gestione delle complesse rotazioni stagionali. L’allenatore nerazzurro sa di poter contare su un vero e proprio faro in mezzo al campo, essenziale per affrontare al meglio le infinite insidie e mantenere alta l’asticella delle ambizioni per il futuro.