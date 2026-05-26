Italiano nuovo allenatore del Napoli: atteso il vertice col Bologna per liberare il tecnico. Allegri resiste, cosa sta succedendo

Italiano nuovo allenatore del Napoli: il vertice con il Bologna servirà a liberare l’allenatore. Ecco cosa sta succedendo

Panchina azzurra al centro delle grandi manovre estive dopo la recente e inaspettata separazione. Antonio Conte ha infatti salutato ufficialmente il capoluogo campano nei giorni scorsi, chiudendo un ciclo vincente e lasciando un vuoto pesante che la dirigenza è ora chiamata a colmare con la massima urgenza. Ricerca del successore che procede a ritmi serrati, con il club partenopeo impegnato in un vero e proprio casting approfondito per individuare la figura ideale a cui affidare le chiavi del nuovo progetto sportivo. Vincenzo Italiano sta attualmente avanzando con estrema forza, scalando rapidamente le gerarchie nelle preferenze del presidente Aurelio De Laurentiis. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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Il nodo Bologna: atteso un vertice decisivo per liberare il tecnico

Contatti positivi e particolarmente proficui sono andati in scena nelle ultime ore tra l’entourage dell’allenatore e i vertici societari campani. Intesa tattica e progettuale che sembra già delineata, ma la strada verso l’agognata fumata bianca presenta ancora un ostacolo burocratico importante. L’allenatore rossoblù deve ora sedersi al tavolo delle trattative direttamente con la dirigenza del Bologna. Incontro chiarificatore ritenuto fondamentale per comprendere le reali intenzioni della società emiliana: sarà strettamente necessario capire se il club deciderà di liberarlo in tempi brevi per facilitare il trasferimento e, dettaglio non di poco conto, a quali precise condizioni economiche e contrattuali.

L’ombra di Allegri: accordo di massima già sul tavolo per l’ex rossonero

Concorrenza spietata per l’attuale mister felsineo, che deve guardarsi le spalle da un rivale di assoluto spessore internazionale. Candidatura forte rimane infatti quella legata a Massimiliano Allegri, il quale resiste saldamente sullo sfondo come opzione di primissima fascia. L’ex allenatore del Milan, reduce dal recente e turbolento addio ai colori rossoneri, non rappresenta affatto un semplice piano di riserva per la dirigenza. Accordo di massima tra il tecnico livornese e il Napoli sarebbe infatti già stato raggiunto in via ufficiosa nei giorni scorsi, trovando un punto d’incontro sulla base di un solido contratto biennale.

Scelta definitiva che terrà con il fiato sospeso i tifosi partenopei ancora per qualche giorno. Sfida a due appassionante per ereditare la panchina del Maradona, in un crocevia fondamentale per mantenere intatte le altissime ambizioni future della compagine azzurra.