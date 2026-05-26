Cuesta tiene in apprensione il Parma: resta o no? Il suo futuro è un rebus. Si va verso un nuovo vertice societario

Cuesta è al centro di un grande rebus per quanto riguarda il suo futuro al Parma. Cosa sta succedendo per il tecnico spagnolo

In casa emiliana è ormai tempo di programmazione, e il futuro del Parma passa inevitabilmente dalle scelte strategiche legate alla guida tecnica. L’attenzione della dirigenza è oggi totalmente concentrata sulla panchina, attualmente occupata da Carlos Cuesta. Arrivato in terra gialloblù lo scorso mese di giugno, lo stratega spagnolo ha condotto la squadra a un traguardo importantissimo, blindando la tanto agognata salvezza aritmetica con ben quattro giornate di anticipo rispetto alla naturale conclusione del torneo. Un risultato sportivo inequivocabile che, paradossalmente, non sembrava inizialmente sufficiente a garantirgli la riconferma. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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I primi dubbi e lo spettro dell’addio

Le dinamiche contrattuali hanno vissuto un momento nevralgico proprio alla vigilia dell’ultimo impegno ufficiale. Prima della sfida conclusiva di campionato, i vertici del club e l’allenatore si erano infatti seduti attorno a un tavolo per un primo faccia a faccia esplorativo. In quell’occasione, a dispetto dell’ottimo lavoro svolto sul campo, non era affatto emersa una forte volontà di proseguire insieme. Le due parti erano parse piuttosto distanti, lasciando presagire che una separazione consensuale potesse rappresentare l’epilogo più logico.

Il calore del Tardini rimescola le carte

A stravolgere improvvisamente le prospettive ci ha pensato l’atmosfera vissuta durante il derby contro il Sassuolo. Il bellissimo tributo dei tifosi, che hanno scelto di omaggiare a gran voce l’impegno della rosa e di applaudire le idee tattiche del mister, ha lasciato un segno profondo nell’ambiente. L’impatto emotivo di questo calore collettivo ha spinto sia la proprietà che lo stesso Cuesta a ragionare a mente fredda sulle enormi potenzialità di un progetto tecnico ancora in rampa di lancio, riaprendo spiragli inattesi per la permanenza.

Un nuovo incontro per sciogliere le riserve

Alla luce di questa ondata di entusiasmo, la rottura non appare più così scontata. Diventa dunque obbligatorio organizzare a stretto giro un nuovo incontro societario per fare definitivamente chiarezza. Le parti torneranno a parlarsi per cercare di superare le perplessità emerse durante il primo summit: l’obiettivo è capire con assoluta trasparenza se esistano le fondamenta per continuare a lavorare uniti e regalare stabilità alla stagione gialloblù.