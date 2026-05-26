Fabio Grosso ad un passo dalla Fiorentina: accordo in chiusura! I dettagli del contratto che firmerà il tecnico del Sassuolo

Fabio Grosso vicino alla Fiorentina: accordo in chiusura! Tutti i dettagli sul contratto che firmerà l’allenatore del Sassuolo

La Fiorentina è pronta a voltare pagina e ad affidare le chiavi del proprio progetto sportivo a una nuova guida tecnica. Secondo Fabrizio Romano, la dirigenza toscana sta chiudendo un accordo verbale con Fabio Grosso come prossimo allenatore. Un’accelerata decisiva che testimonia la ferma volontà del club gigliato di anticipare i tempi e programmare la prossima stagione, assicurandosi uno dei profili più ambiti, moderni e promettenti dell’intero panorama calcistico italiano.

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I dettagli dell’operazione: in arrivo un contratto biennale

I contatti tra i vertici viola e l’entourage del tecnico ex Sassuolo si sono intensificati notevolmente nelle ultime ore, portando a una potenziale fumata bianca ormai imminente. Le parti hanno discusso a lungo sulla visione futura della squadra e, allo stato attuale della trattativa, un contratto biennale è quasi stato raggiunto. Questa proposta pluriennale evidenzia la chiara intenzione della Fiorentina di non cercare una soluzione ponte, ma di avviare un vero e proprio percorso di crescita a medio-lungo termine. Al momento, restano solamente alcuni dettagli ancora da definire prima della conclusione dell’affare.

Perché Fabio Grosso è l’uomo giusto per Firenze

La scelta di puntare su Fabio Grosso per la panchina nasce da motivazioni tattiche ben precise. L’ex Campione del Mondo ha dimostrato ampiamente il suo grande valore nelle recenti esperienze, esprimendo un calcio dinamico, verticale e votato all’attacco. La sua proverbiale abilità nella valorizzazione dei giovani talenti si sposa perfettamente con le linee guida della società e con le ambizioni dell’esigente piazza fiorentina.

I prossimi passi verso l’annuncio ufficiale

Mentre i direttori sportivi e i legali lavorano senza sosta per limare gli ultimi e decisivi aspetti burocratici, l’ambiente attende con grande curiosità. Se gli ultimi ostacoli verranno superati rapidamente, l’atteso comunicato ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. La Fiorentina è pronta a consegnare la rosa nelle mani del suo nuovo allenatore, posando il primo tassello fondamentale per la rifondazione della squadra.