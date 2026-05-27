Napoli, nuovi contatti con Allegri: ore calde anche per la posizione di Italiano

Napoli, accelerata sull’ex Milan Massimiliano Allegri: nuovi contatti in giornata, mentre per Italiano si attendono sviluppi decisivi

Il Napoli ha ormai ristretto la scelta per il dopo‑Conte a due profili ben definiti: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.

Mercoledì 27 maggio il club ha avuto un nuovo contatto con l’ex tecnico del Milan, con cui esiste già una bozza di accordo per un contratto biennale. Allegri resta una pista concreta e avanzata, ma non è l’unica su cui gli azzurri stanno lavorando. Lo riporta Di Marzio.

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La candidatura di Italiano rimane infatti altrettanto forte. Giovedì 28 giugno l’allenatore rossoblù incontrerà il Bologna per discutere del proprio futuro e valutare se esistono le condizioni per una separazione anticipata rispetto alla scadenza del 2027.

Solo dopo questo confronto il Napoli potrà capire se la sua candidatura potrà diventare realmente percorribile. Nel frattempo, De Laurentiis, Chiavelli e Manna stanno analizzando nel dettaglio entrambi i profili, consapevoli dell’importanza della scelta dopo il biennio Conte.

La decisione finale spetterà come sempre ad Aurelio De Laurentiis, che valuterà pro e contro di ogni proposta tecnica e tattica prima di procedere alla nomina del nuovo allenatore. Il Napoli vuole evitare passi falsi e individuare la guida giusta per aprire un nuovo ciclo, con ambizioni chiare e un progetto solido.