Atalanta, via libera all’addio di D’Amico: la Roma è pronta a chiudere per il nuovo direttore sportivo

Atalanta, ufficiale l’addio di Tony D’Amico: la Roma adesso prepara l’annuncio del nuovo direttore sportivo

L’Atalanta e Tony D’Amico si separano ufficialmente. Una decisione che arriva al termine di giorni in cui si era già percepita la possibilità dell’addio: il direttore sportivo, infatti, era sempre più vicino a lasciare il club nerazzurro, come emerso dalle indiscrezioni filtrate nelle ultime ore.

La scelta ora è definitiva e segna la fine del percorso di D’Amico a Bergamo, dove aveva contribuito alla crescita del progetto tecnico negli ultimi anni. Il comunicato del club nerazzurro:

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COMUNICATO – “Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro”.



