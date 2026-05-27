Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Atalanta News

Atalanta, via libera all’addio di D’Amico: la Roma è pronta a chiudere per il nuovo direttore sportivo

Published

7 ore ago

on

By

D'amico atalanta foto

Atalanta, ufficiale l’addio di Tony D’Amico: la Roma adesso prepara l’annuncio del nuovo direttore sportivo

L’Atalanta e Tony D’Amico si separano ufficialmente. Una decisione che arriva al termine di giorni in cui si era già percepita la possibilità dell’addio: il direttore sportivo, infatti, era sempre più vicino a lasciare il club nerazzurro, come emerso dalle indiscrezioni filtrate nelle ultime ore.

La scelta ora è definitiva e segna la fine del percorso di D’Amico a Bergamo, dove aveva contribuito alla crescita del progetto tecnico negli ultimi anni. Il comunicato del club nerazzurro:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

COMUNICATO – “Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro”.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×