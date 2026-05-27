Milan, Iraola temporeggia: su di lui ci sono anche Crystal Palace e Bayer Leverkusen

Iraola, decisione rinviata ancora: il Milan adesso aspetta, ma Crystal Palace e Bayer Leverkusen restano in corsa. Cosa può succedere

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Andoni Iraola. Come riportato nelle ultime ore, il club rossonero ha già avuto un primo incontro con l’allenatore lo scorso 15 maggio, alla presenza di Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli. Ma la concorrenza è folta e arriva da più fronti europei.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Tra le società interessate ci sono il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen, mentre in prospettiva potrebbe aprirsi uno scenario anche al Liverpool qualora Slot dovesse essere esonerato.

Secondo quanto raccolto, Iraola sta prendendo tempo per valutare con attenzione il proprio futuro e non ha ancora dato l’ok al Milan. A Casa Milan, però, la fretta non manca: la recente rivoluzione societaria – con gli addii di Allegri, Tare, Furlani e Moncada – impone una scelta rapida sul nuovo tecnico.

Iraola, dunque, resta in fase di riflessione. Il Milan ha già avviato i primi contatti con l’ex Bournemouth, ma la concorrenza di altri club europei è concreta e potrebbe influenzare la decisione finale del tecnico.