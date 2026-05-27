Juve in allarme: rinnovo Vlahovic complicato, il Napoli entra in scena

Vlahovic, il rinnovo con la Juventus adesso è in salita: il Napoli chiama il padre del bomber bianconero. Cosa sta succedendo

Le parole di Damien Comolli hanno acceso nuove tensioni attorno al futuro di Dusan Vlahovic, alimentando incertezza in casa Juventus.

Le sue dichiarazioni – «Vorremmo andare avanti, ma come non lo so. Dusan e suo padre, l’ultima volta che avevamo parlato, dicevano che avremmo parlato a fine stagione in base anche al raggiungimento della Champions» – fotografano uno scenario tutt’altro che rassicurante. Il rinnovo del serbo è lontano.

L’entourage attende un rilancio su bonus e commissioni, mentre la dirigenza ritiene di aver già raggiunto il massimo sforzo possibile. Lo stallo è totale, come riportato da Tuttosport.

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Il numero nove, reduce da un finale di stagione brillante, ritiene di meritare un riconoscimento diverso. Le quattro reti segnate tra Verona, Lecce e Torino – oltre al gol annullato con la Fiorentina – hanno confermato la sua centralità nel progetto.

Vlahovic, che ha accettato di dimezzarsi l’ingaggio e ha forzato i tempi di recupero per provare a trascinare la squadra verso la Champions, si aspetta ora un segnale forte dal club.

Nel frattempo, le sue prestazioni hanno riacceso l’interesse di diversi top club europei: il Bayern Monaco valuta il serbo come vice‑Kane, l’Atletico Madrid lo segue in caso di addio a Sorloth e il Newcastle è pronto a tentarlo con un’offerta importante. Ma la minaccia più concreta arriva dall’Italia: il Napoli.

Il ds azzurro Giovanni Manna, che conosce bene Vlahovic dai tempi di Torino, ha già avviato i primi contatti con il padre‑agente Milos. Con l’arrivo imminente di Vincenzo Italiano e l’addio di Lukaku, il Napoli cerca un centravanti di livello assoluto.

Nonostante il forte corteggiamento, Vlahovic prende tempo: il feeling con Spalletti è totale e la sua priorità resta la permanenza alla Continassa, sperando in un passo avanti della società. Per la Juventus, però, perderlo sarebbe un disastro strategico: con le cessioni imminenti di Jonathan David e Lois Openda, servirebbero due nuovi titolari in un mercato povero di occasioni.

E cedere Vlahovic proprio al Napoli significherebbe rinforzare una diretta rivale per lo Scudetto, un rischio difficilmente accettabile per un club che deve tornare a vincere.