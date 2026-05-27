Pulizia generale al Milan: dopo Allegri e Furlani, è il turno di Leao

Ci sono estati in cui una squadra cambia due o tre giocatori e prova a sistemare qualche dettaglio. Poi ce ne sono altre che iniziano con una sensazione diversa, quasi quella di una ripartenza completa.

Il Milan sembrerebbe trovarsi in una fase del genere, una di quelle in cui ogni scelta pesa più del singolo acquisto e ogni decisione racconta qualcosa della direzione che il club vuole prendere.

La mancata qualificazione alla Champions League inevitabilmente cambia molti discorsi.

Il Milan valuta offerte per Leao

Secondo quanto riportato da Rudy Galetti su X, uno dei profili che starebbe entrando in una fase di valutazione interna sarebbe Rafael Leao.

L’indiscrezione racconta di un interesse che arriverebbe dalla Turchia, dove Aziz Yildirim e Hakan Safi, entrambi candidati alla presidenza del Fenerbahçe, vedrebbero nel portoghese un possibile obiettivo importante per l’estate.

La valutazione (al ribasso) di Leao

L’aspetto che probabilmente fa discutere maggiormente riguarda la valutazione economica dell’operazione.

Sempre secondo quanto riportato da Galetti, il Milan sarebbe disposto ad ascoltare proposte attorno ai 50 milioni di euro.

Una cifra che qualche stagione fa avrebbe sorpreso parecchio, considerando il peso tecnico e mediatico che Leao ha avuto nel progetto rossonero. Naturalmente tra una valutazione e una trattativa concreta esiste ancora parecchia distanza.

Sullo sfondo resta la Premier League

Nella ricostruzione non emergerebbero al momento passi concreti del Galatasaray, mentre alcuni club inglesi continuerebbero a osservare la situazione con attenzione.

La Premier League, da questo punto di vista, resta sempre un elemento da considerare quando sul mercato compare un giocatore con certe caratteristiche.

Velocità, uno contro uno, capacità di spaccare una partita in pochi secondi sono qualità che in Inghilterra hanno sempre attirato interesse.