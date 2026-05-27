Ivano Bonetti: «I miei splendidi ricordi con il Crystal Palace. Attenti al Rayo Vallecano»

Nel giorno della finale di Conference League con il Rayo Vallecano, un italiano racconta la sua esperienza con il club inglese

Stasera il Crystal Palace vivrà una serata storica con la finale di Conference League col Rayo Vallecano. Negli anni ‘90 hanno giocato con il club alcuni italiani, tra i quali Ivano Bonetti. Ecco le sue parole a Tuttosport.

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IL SUO CRYSTAL PALACE «Le racconto un aneddoto. Eravamo dodici giocatori svincolati, me compreso, io la chiamavo “la sporca dozzina” partiti per l’Inghilterra per fare alcune amichevoli e rimetterci in gioco. Viaggiavamo con i pulmini, ci allenavamo nei parchi, lavavamo le maglie nelle lavatrici a gettoni.

Tra noi c’erano Borgonovo, Ciocci, Luzardi, Salvatori. L’idea era dare visibilità a tutti. Giocammo contro il Crystal Palace e vincemmo 2-0, poi affrontammo anche il Manchester City. Ero partito per aiutare gli altri, finii per essere ingaggiato io».

CHE RICORDI HA «Ricordi splendidi. Giocai subito contro Arsenal e Sheffield, l’ambiente era incredibile e i tifosi molto calorosi. Poi arrivò la chiamata del mio amico Massimo Mauro dal Genoa, che navigava in brutte acque e mi chiese di tornare in Italia. Scelsi di rientrare, ma sono convinto che se fossi rimasto avrei potuto giocare ancora diversi anni in Premier League».

OGGI MENO ITALIANI IN PREMIER «Perché mancano i grandi fantasisti. Oggi ci sono buoni giocatori come Tonali, completi e moderni, ma pochi numeri 10 capaci di decidere da soli.

Il calcio italiano è diventato più schematico, mentre in Inghilterra si dà ancora valore al dribbling e all’uno contro uno. Così i nostri ragazzi faticano a emergere all’estero».

LA FINALE DI OGGI «Il Crystal Palace ha intensità e mentalità, tiferò per loro, anche se gli spagnoli sono organizzati e sempre difficili da affrontare».

OLIVER GLASNER «Un allenatore che ha già vinto una finale europea sa come preparare certe partite. In gare così equilibrate, spesso è proprio la mentalità a fare la differenza».