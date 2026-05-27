Abodi: «Italia ripescata ai Mondiali? Non credo sia possibile e neanche opportuno. Penso che una Nazionale come la nostra si debba qualificare sul campo»

Sul tema di un possibile ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha espresso una posizione netta, intervenendo ad Adnkronos. «Non credo sia possibile e neanche opportuno», ha dichiarato, ricordando che «le regole spiegano che eventuali sostituzioni vengono fatte all’interno delle stesse confederazioni continentali e quindi credo che non dovremmo pensarci. Penso che una Nazionale come la nostra si debba qualificare sul campo». Un messaggio chiaro, che chiude la porta a qualsiasi ipotesi di riammissione dell’Italia alla competizione al via l’11 giugno.

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Abodi ha affrontato anche il tema dell’eventuale ineleggibilità di Giovanni Malagò nella corsa alla presidenza FIGC. «Io credo che ci dovrà essere qualcuno che dovrà dare una risposta formale. Io risponderò all’interrogazione scritta che mi è stata presentata nell’arco della settimana. In un paio di giorni darò la mia risposta e chiederò che si esprimano gli organi che hanno titolo per questa tematica», ha spiegato il Ministro, sottolineando la necessità di un chiarimento istituzionale.

Il Ministro ha poi commentato i verdetti dell’ultima Serie A, che hanno escluso Milan e Juventus dalla prossima Champions League. «Evidentemente sono stati fatti degli errori e quando si compete c’è chi è più bravo di te; quindi, da questo punto di vista, il campo va sempre accettato e rispettato. Può essere un elemento di riflessione per cercare di capire anche come non fare gli stessi errori per la prossima stagione». Abodi ha poi aggiunto che «la Champions ha un fascino che prescinde quasi da chi partecipa» e ha auspicato che le quattro squadre italiane qualificate possano andare «più avanti possibile».

Il Ministro ha infine allargato il discorso al futuro del calcio italiano: «Per fortuna il calcio offre sempre nuove possibilità. Il problema, piuttosto, è saper fare tesoro di queste esclusioni e capire il nuovo corso come inizierà». E ha rilanciato un tema a lui caro: la valorizzazione dei giovani. «Io mi auguro che inizi soprattutto con la fiducia da dare ai giovani italiani perché credo che il talento italiano non si sia perso, ma semplicemente addormentato e bisogna cercare di risvegliarlo. Ci vogliono uomini che sappiano risvegliarlo e soprattutto Club che diano fiducia perché i giovani italiani hanno bisogno di giocare».