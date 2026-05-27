Ibrahimovic coccola Modric: «Fa il leader sul campo con la sua qualità e le sue abilità»

Ibrahimovic torna a parlare di Luka Modric: «Fa il leader sul campo con la sua qualità e le sue abilità». Le sue parole

Il quinto posto e la mancata qualificazione alla prossima Champions League hanno spinto Gerry Cardinale ad avviare una profonda rivoluzione dirigenziale in casa Milan, che ha coinvolto anche Massimiliano Allegri.

In questo scenario, uno dei punti fermi del proprietario di RedBird resta Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, consulente e uomo di fiducia, affiancherà Cardinale nelle scelte sui nuovi dirigenti e sul nuovo allenatore. Intanto, il classe 1981 è intervenuto in un’intervista a Fox Sports insieme alla leggenda NFL Tom Brady.

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LEADERSHIP

Nel passaggio dedicato alla leadership, Ibrahimovic ha citato anche Luka Modric, arrivato la scorsa estate e subito diventato un riferimento assoluto nello spogliatoio rossonero. «Si può esserlo in molti modi differenti. Ad esempio, adesso noi abbiamo Modric. Lui è un leader assoluto, ma non è uno di quelli che parla tanto a voce».

Ibra ha poi aggiunto: «Non parla molto, eppure è una guida totale sul terreno di gioco. Fa il leader sul campo con la sua qualità e le sue abilità. Poi ci sono i leader che sono più schietti e loquaci a parole. È tutta una questione che riguarda la parte mentale del calciatore».

FUTURO MODRIC

Arrivato in estate dopo la lunga esperienza al Real Madrid, Luka Modric è stato un elemento imprescindibile per Allegri. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026, ma Ibrahimovic sta spingendo per il rinnovo, con l’obiettivo di non perdere uno dei leader tecnici del gruppo rossonero.