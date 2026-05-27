Il nuovo Barcellona: via all’era post-Lewandowski, tutto su Joao Pedro

Barcellona, chi sarà il sostituto di Robert Lewandowski? Ecco i nomi in cima alle preferenze dei blaugrana

Il Barcellona è finalmente pronto a mettersi alle spalle le stagioni dell’austerità forzata. Il ritorno alla normalità finanziaria è a un passo e, dopo anni di sacrifici e funambolismi per poter tesserare i giocatori, il club intravede nuovi e concreti margini di manovra. A sbloccare definitivamente il mercato di Hansi Flick è l’addio di Robert Lewandowski: i circa 40 milioni di euro risparmiati sul monte ingaggi offrono una boccata d’ossigeno vitale per il progetto blaugrana. Ecco cosa scrive Tuttosport oggi.

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La caccia al nuovo bomber

Con l’addio del polacco, la priorità assoluta di Deco e della dirigenza è diventata l’attacco. Sostituire numeri tanto imponenti (120 gol in 192 partite) richiede un centravanti di primissimo livello, capace di reggere subito la pressione del Camp Nou.

Il sogno proibito: Julián Álvarez . L’argentino sta valutando l’addio all’Atletico Madrid, tentato dai progetti di Barça e PSG. L’ostacolo è puramente economico: i Colchoneros partono da una richiesta di 150 milioni di euro, mentre i catalani non vorrebbero spingersi oltre i 100.

. L’argentino sta valutando l’addio all’Atletico Madrid, tentato dai progetti di Barça e PSG. L’ostacolo è puramente economico: i Colchoneros partono da una richiesta di 150 milioni di euro, mentre i catalani non vorrebbero spingersi oltre i 100. L’obiettivo concreto: João Pedro. Proprio ieri, Deco, Bojan Krkic e João Amaral sono volati a Londra per sondare il terreno col Chelsea. Il brasiliano è valutato circa 70 milioni. Nonostante i Blues lo dichiarino ufficialmente incedibile, rappresenta un’operazione decisamente più sostenibile rispetto ad Álvarez.

Le alternative offensive e il colpo per il futuro

Parallelamente alla punta centrale, il Barcellona lavora per rinforzare le corsie esterne. Piace moltissimo Anthony Gordon del Newcastle (valutato 60 milioni), ma resta viva l’opzione Marcus Rashford, che il club catalano vanta la possibilità di riscattare per circa 30 milioni.

C’è spazio anche per la programmazione a lungo termine: è in dirittura d’arrivo l’acquisto di Gabriel Veneno, sedicenne stella dell’Atlético Mineiro ribattezzato in Brasile come il “nuovo Neymar”. Un’operazione in prospettiva da 20 milioni più bonus.

La difesa passa in secondo piano

La ricerca del bomber ha messo in stand-by il dossier relativo al difensore centrale mancino. Vista la complessità dell’operazione Bastoni, il club vuole prima valutare la crescita interna di Gerard Martín e monitorare profili più economici: tra questi spicca Jakub Kiwior, ex Spezia oggi al Porto, per il quale Deco ha già avviato i primi contatti esplorativi con André Villas-Boas.