Belgio ai quarti, ma perde Onana: crociato rotto e Mondiale finito per il centrocampista

Belgio travolgente contro gli Stati Uniti: De Ketelaere e Lukaku per il passaggio ai quarti, ma Rudi Garcia perde Onana per infortunio

Il Belgio di Rudi Garcia vola ai quarti di finale del Mondiale con una prestazione di grande autorità. Nella notte, i Red Devils hanno travolto gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino con un netto 4-1, cancellando in campo le ambizioni della nazionale a stelle e strisce e mettendo alle spalle anche le polemiche legate al caso Balogun.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Il successo belga porta la firma pesante di due protagonisti molto conosciuti dal calcio italiano: Charles De Ketelaere e Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Atalanta è stato il grande protagonista della serata con una doppietta, mentre il centravanti ha chiuso i conti nel recupero con il gol del definitivo 4-1.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

In mezzo, è arrivata anche la rete di Hans Vanaken, entrato al 20’ del primo tempo al posto dell’infortunato Amadou Onana. Una sostituzione forzata che rappresenta l’unica vera nota negativa della serata per il Belgio.

Belgio Stati Uniti, paura per Amadou Onana

L’infortunio di Amadou Onana rischia infatti di pesare molto sul cammino mondiale della squadra di Garcia. Il centrocampista dell’Aston Villa è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo a causa di un problema al ginocchio.

Secondo quanto riportato dal New York Times, gli esami avrebbero evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Una diagnosi pesantissima per il classe 2001, che vede così terminare in anticipo il proprio Mondiale.

Onana non sarà quindi a disposizione per il quarto di finale contro la Spagna, in programma venerdì 10 luglio al SoFi Stadium di Los Angeles. Nei prossimi giorni il centrocampista si sottoporrà a ulteriori accertamenti per definire con precisione i tempi di recupero e il percorso riabilitativo.

Belgio Stati Uniti, il gesto di Lukaku per Onana

Nonostante la gioia per la qualificazione, il gruppo belga ha subito fatto sentire la propria vicinanza a Onana. Dopo aver segnato il gol del definitivo 4-1, Romelu Lukaku ha mostrato la maglia del compagno, dedicandogli la rete.

Un gesto forte, che racconta la compattezza del Belgio in una serata perfetta sul piano del risultato, ma segnata dall’infortunio di uno dei suoi uomini chiave. Ora i Red Devils guardano alla sfida con la Spagna, con una certezza in più sul piano tecnico e un’assenza pesante in mezzo al campo.