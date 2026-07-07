Svizzera, Manzambi out: infortunio alla giovane stella, niente ottavi contro la Colombia al Mondiale 2026

Brutte notizie per la Svizzera in vista degli ottavi di finale del Mondiale. Johan Manzambi non sarà disponibile per la sfida contro la Colombia a causa di un infortunio rimediato durante l’ultimo allenamento svolto a Vancouver, un colpo che complica i piani del CT proprio alla vigilia di una gara decisiva.

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Secondo quanto riportato da Blik, il centrocampista classe 2005 ha accusato un problema al ginocchio nel corso di una partitella cinque contro cinque. L’episodio è avvenuto senza alcun contatto con un avversario, dettaglio che aumenta la preoccupazione dello staff medico svizzero, spesso indicativo di un trauma non banale o di una possibile sollecitazione interna.

Al momento non è ancora chiara l’entità dell’infortunio: la federazione attende gli esami strumentali per definire con precisione la diagnosi e i tempi di recupero. La speranza è che il problema non sia grave e che Manzambi possa eventualmente tornare a disposizione in caso di qualificazione ai quarti, ma la prudenza resta d’obbligo.

L’assenza del giovane talento rappresenta comunque un colpo pesante per la Svizzera, che perde un elemento capace di dare dinamismo e intensità nella zona centrale del campo. Manzambi, protagonista di una crescita costante negli ultimi mesi, era considerato una delle possibili sorprese del torneo e un’arma utile per spezzare il ritmo avversario nelle fasi più delicate della partita.

La squadra dovrà ora riorganizzarsi rapidamente, mentre lo staff medico lavora per capire se il centrocampista potrà rientrare più avanti nel torneo. Nel frattempo, l’attenzione resta concentrata sulla sfida contro la Colombia, che assume un peso ancora maggiore alla luce di questa improvvisa defezione.



