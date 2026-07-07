Moviola Argentina Egitto: gli episodi dubbi del match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026

La moviola di Argentina Egitto, con gli episodi dubbi della sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Arbitro dell’incontro il francese Francois Letexier.

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PRIMO TEMPO

Scontro di Enzo Fernandez con Hany, l’argentino rimane a terra per qualche secondo. Lo stesso centrocampista di Scaloni non accetta la decisione di un fallo commesso su Salah. Al 18′ pestone di Ibrahim ad Alvarez a 60 metri dalla porta, l’egiziano chiede scusa, l’arbitro non prende provvedimenti. Al 19′ calcio di rigore per l’Argentina: Tagliafico anticipa Hassan, contatto fatale. Si va alla pausa per idratarsi e il numero dei falli finora fatti denota la difficoltà e il nervosismo dell’Albiceleste sotto nel punteggio, sono 6 contro i soli 2 degli avversari. Ammonito un componente della panchina africana per una protesta su un fallo ai danni di Ashour. Completamente fuori tempo Lasheen al 33′ su Alvarez, il giallo sarebbe stato assolutamente giusto. Romero prende le gambe di Salah nel finale di tempo, protesta senza ragione. Sono 5 i minuti di recupero. Ponte di Alvarez su Rabia, l’egiziano resta a terra dolorante e devono entrare i soccorsi. Si va al riposo con questo tabellino: 8 i falli dell’Argentina, 3 in meno quelli dell’Egitto.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con una protesta di Tagliafico, ma il fallo su Hassan c’è tutto. Dubbi su una pressione di Salah ai danni di Paredes, Letexier la considera irregolare. Al 54′ l’arbitro disturba il dribbling di Enzo Fernandez e, di conseguenza, ferma il gioco. L’Egitto trova il raddoppio con una ripartenza fenomenale, ma il Var scova un pestone di Attia su Lisandro Martinez a inizio azione, gol annullato. A un quarto d’ora dal termine il portiere Shobeir perde tempo, cosa che fa innervosire l’Argentina.