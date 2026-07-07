Messi, altro errore dal dischetto: contro l’Egitto arriva il secondo rigore fallito ai Mondiali e un record negativo mai visto

Un altro rigore sbagliato, il secondo in questi Mondiali 2026. Al 21’ di Argentina–Egitto, Lionel Messi si è fatto ipnotizzare da Mohamed Shobeir: il portiere egiziano ha intuito la conclusione del numero 10, tuffandosi alla sua sinistra e respingendo un tiro potente ma poco angolato. Un episodio che segna un record negativo per Messi: mai nessun giocatore aveva fallito due rigori nella stessa edizione della rassegna iridata.

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Il penalty sbagliato contro l’Egitto arriva dopo quello calciato fuori contro l’Austria, rendendo ancora più pesante il bilancio dell’attaccante argentino. Shobeir, dal canto suo, firma la seconda parata dagli undici metri del torneo, dopo quella su Mehdi Taremi in Egitto–Iran, confermandosi uno dei protagonisti inattesi della competizione.

Tutti gli errori di Messi ai Mondiali

Il rigore fallito contro l’Egitto è il quarto errore complessivo di Messi ai Mondiali. Gli sbagli contro Austria ed Egitto si aggiungono infatti a due precedenti pesanti:

Argentina–Islanda 2018 — parata di Halldórsson in Russia.

— parata di in Russia. Polonia–Argentina 2022 — parata di Szczęsny in Qatar.

Una serie di episodi che raccontano un rapporto complicato tra Messi e i rigori nelle grandi competizioni, e che hanno inciso anche sull’andamento della sfida contro l’Egitto, con l’Argentina costretta a inseguire dopo aver sprecato un’occasione d’oro.