Egitto furioso dopo l’eliminazione dai Mondiali! Ziko e Hassan tuonano: «Match truccato, vogliono che vinca l’Argentina!»

Egitto su tutte le furie dopo l’eliminazione dai Mondiali! Le parole di Ziko e Hassan post sconfitta contro l’Argentina

L’incredibile ottavo di finale dei Mondiali 2026 tra Argentina ed Egitto si è chiuso con un rocambolesco 3-2 a favore della Selección, ma gli strascichi polemici del post-gara rischiano di oscurare il verdetto espresso dal campo. Sotto di due reti, la formazione sudamericana ha messo in atto una rimonta storica, capace di produrre tre gol in appena tredici minuti di gioco. La marcatura decisiva di Enzo Fernandez ha proiettato Lionel Messi e compagni direttamente ai quarti di finale, massimizzando l’intrattenimento e il valore dello spettacolo per la stragrande maggioranza degli spettatori globali. Tuttavia, l’esito della sfida ha generato una devastante frustrazione nella delegazione africana, sfociata in accuse pesantissime che mettono in discussione l’integrità stessa della competizione.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

La furia di Ziko: attacco frontale a Letexier

Nel post-partita, la tensione è esplosa a bordo campo tramite le dichiarazioni di Ziko, l’attaccante della formazione egiziana guidata dal commissario tecnico Hossam Hassan e autore del momentaneo doppio svantaggio argentino. Il calciatore non ha usato mezzi termini per esprimere il proprio sconcerto, sollevando un polverone mediatico che rischia di danneggiare la credibilità del torneo. Riguardo alla regolarità della kermesse iridata, il giocatore ha sentenziato senza mezzi termini: “Il torneo è stato chiaramente truccato. Congratulazioni all’Argentina per aver già vinto la Coppa del Mondo, è tutto pianificato“.

Le lamentele del giocatore si sono poi concentrate sulla direzione di gara dell’arbitro francese, ritenuta totalmente parziale e calcolata per penalizzare gli sforzi della sua nazionale: “L’arbitro, François Letexier, è stato decisamente di parte fin dall’inizio della partita. Ha cercato costantemente di fermarci e voleva neutralizzarci in campo. L’arbitro è stato ingiusto, ingiusto, ingiusto”.

Il duro sfogo del CT Hassan in conferenza stampa

La linea della protesta egiziana è stata fermamente ribadita anche in sala stampa, dove l’allenatore Hassan ha rincarato la dose davanti ai media internazionali. Dal punto di vista della trasparenza sportiva, il tecnico ha contestato la sottomissione del merito sul campo ai grandi interessi economici globali, che tendono a favorire la permanenza delle superstar nei tornei a discapito delle nazioni meno blasonate. Il CT ha infatti sottolineato: “Questa partita è stata truccata. Tutto riguarda i soldi. Vogliono che Messi rimanga nel torneo ed è ingiusto. Se vogliono così tanto che vinca l’Argentina, perchè hanno fatto venire tutte le altre squadre?”.