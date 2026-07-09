Maldini-Conte, il piano di Malagò per rilanciare l’Italia: prima il dt, poi l’assalto al nuovo ct

Italia, Malagò attende il sì di Maldini per il ruolo di direttore tecnico e prepara il rilancio azzurro: poi tutto su Conte come ct

Il piano di Giovanni Malagò per ricostruire l’Italia passa da due nomi forti: Paolo Maldini e Antonio Conte. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente della FIGC vuole ripartire da due figure simboliche del calcio italiano per riportare la Nazionale ai vertici dopo le ultime delusioni e le mancate qualificazioni al Mondiale.

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Il progetto è chiaro: prima la nomina del nuovo direttore tecnico, poi la scelta del commissario tecnico. Lo stesso Malagò ha ribadito più volte la linea: «prima si fa il direttore tecnico, quindi assieme a lui si deciderà il ct». Per questo il primo nodo da sciogliere resta quello legato a Maldini, individuato come profilo ideale per un ruolo di grande peso all’interno della nuova struttura azzurra.

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Maldini Italia, attesa per la risposta definitiva

Malagò attende la risposta dell’ex capitano del Milan e della Nazionale, ma il tempo stringe. L’auspicio del presidente federale era quello di chiudere il dossier entro pochi giorni, anche se con le giuste rassicurazioni potrebbe attendere fino al weekend.

La riflessione di Maldini viene considerata un segnale di serietà, non un rallentamento negativo. Malagò lo ha spiegato chiaramente, sottolineando che «chi si prende del tempo per riflettere dimostri serietà, non è certo un segnale negativo». Alla base dell’attesa ci sarebbe anche una proposta precedente ricevuta dall’ex dirigente rossonero, da chiarire prima di dare eventualmente il via libera alla FIGC.

A Maldini è stato proposto un incarico inedito e di grande rilievo: presidente del Club Italia e direttore tecnico dell’intera area azzurra. Un ruolo pensato per segnare una netta rottura rispetto al passato.

Conte Italia, il nome forte per la panchina

Una volta definita la casella del dt, la FIGC passerà alla scelta del nuovo ct. Il nome più caldo resta quello di Antonio Conte, pronto a tornare in azzurro. Le sirene arabe avrebbero perso forza e, anche grazie alla disponibilità della Serie A a contribuire al progetto, il nodo economico sembra meno complicato.

Roberto Mancini resta sullo sfondo, ma il piano principale porta a Conte. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per completare la nuova struttura tecnica dell’Italia.