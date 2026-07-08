Manchester United e Chelsea trovano l’intesa: accordo da 50 milioni di sterline per portare il talento brasiliano Andrey Santos a Old Trafford

Il mercato inglese si infiamma: Andrey Santos sta per lasciare il Chelsea e diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Secondo Sky Sports, i Red Devils hanno vinto la corsa per il talento brasiliano, chiudendo un’operazione da 50 milioni di sterline: 48 milioni subito, più 2 milioni di bonus. Il centrocampista, 22 anni, sosterrà a breve le visite mediche. L’accordo prevede anche una clausola del 10% sulla futura rivendita a favore del Chelsea.

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Per Santos si tratta di una svolta importante: dopo una stagione di alti e bassi a Londra, il trasferimento a Old Trafford gli offrirà un ruolo più centrale, proprio mentre lo United si prepara al ritorno in Champions League sotto la guida di Michael Carrick.

L’era Alonso e la rivoluzione del Chelsea

L’addio di Santos arriva nel momento in cui Xabi Alonso si prepara a iniziare il suo nuovo ciclo a Stamford Bridge. Il brasiliano ha comunicato al club la volontà di partire, temendo di non avere spazio nella stagione d’esordio del tecnico basco. La concorrenza nel ruolo è feroce e il rinnovo di Moisés Caicedo ha ulteriormente chiuso le porte a un suo impiego stabile.

Un percorso complicato

Da quando è arrivato al Chelsea nel gennaio 2023, la carriera di Santos è stata un continuo saliscendi: prestito al Vasco da Gama, poi al Nottingham Forest, esperienza breve per mancanza di minuti, quindi il ritorno a Londra. Non convocato da Carlo Ancelotti per il Mondiale, ha però mostrato segnali di crescita durante il prestito allo Strasburgo con Liam Rosenior, dimostrando di poter reggere il calcio europeo.

Le cessioni e il piano del Chelsea

La cessione di Santos rappresenta un’importante plusvalenza per il Chelsea, che lo aveva acquistato per circa 18 milioni di sterline. È il terzo addio della finestra di mercato dopo Marc Cucurella al Real Madrid (52 milioni) e Tyrique George all’Everton (24 milioni). Con queste operazioni, i Blues hanno già incassato circa 126 milioni di sterline, fondi che verranno reinvestiti nel processo di rinnovamento voluto da Alonso.