Bruno Guimarães spinge per l’Arsenal: il brasiliano ha scelto, ma il Newcastle resta ancora irremovibile

Secondo quanto riportato da David Ornstein di The Athletic, Bruno Guimarães – reduce dal Mondiale disputato con il Brasile – ha comunicato alla dirigenza del Newcastle la volontà di trasferirsi all’Arsenal. Una posizione chiara, che apre a un possibile scenario di mercato di primissimo piano in Premier League.

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I Gunners sono pronti a spingersi fino a un’offerta da 60 milioni di sterline per il centrocampista, segnale di quanto il brasiliano sia considerato centrale nel progetto tecnico di Mikel Arteta. Dall’altra parte, però, i Magpies continuano a mantenere una linea rigida: il club non intende accettare proposte e considera Guimarães un elemento fondamentale, nonostante la volontà del giocatore.

La situazione resta dunque in bilico: Arsenal determinato, Guimarães convinto, Newcastle fermo sulle proprie posizioni. Una trattativa che promette di diventare uno dei temi caldi del mercato inglese.