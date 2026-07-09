Vent’anni da Berlino: Fabio Grosso riparte dalla Fiorentina e guida la “Generazione 2006”

Cosa fanno oggi gli eroi di Berlino? I nuovi mestieri degli azzurri campioni del mondo

Per quanta strada possa fare in panchina, il nome di Fabio Grosso rimarrà per sempre legato a un’immagine eterna: gli occhi chiusi, la corsa a perdifiato e quel dito indice teso a scuotere l’incredulità del mondo dopo aver trafitto la Germania a Dortmund. Poi, il rigore decisivo sotto l’incrocio contro la Francia, a compimento di una missione affidatagli da Marcello Lippi, che volle espressamente che l’ultimo a tirare fosse lui e non Del Piero che si era proposto. Oggi, a vent’anni esatti da quel trionfo mondiale, Grosso raccoglie la sfida della Fiorentina, con una piazza intera che spera di vederlo replicare quel destino vincente anche in maglia viola.

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La mappa degli eroi: dove sono oggi i campioni del mondo

Grosso è solo uno dei tanti membri di quel gruppo straordinario che ha scelto la via della panchina. La legge del pallone ha trasformato quasi tutti i 23 di Berlino in allenatori, portandoli a vivere alterne fortune in Italia e all’estero.

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I “Professori” della Panchina

Fabio Grosso: nuovo allenatore della Fiorentina.

nuovo allenatore della Fiorentina. Fabio Cannavaro: reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Uzbekistan nel Mondiale americano.

reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Uzbekistan nel Mondiale americano. Daniele De Rossi: autore di una brillante salvezza alla guida del Genoa.

autore di una brillante salvezza alla guida del Genoa. Rino Gattuso: chiamato alla Lazio per riscattare le ultime delusioni.

chiamato alla Lazio per riscattare le ultime delusioni. Filippo Inzaghi: sfiorata la promozione in A con il Palermo, è pronto a riprovarci.

sfiorata la promozione in A con il Palermo, è pronto a riprovarci. Alessandro Nesta & Alberto Gilardino: Nesta ha appena firmato con l’Avellino, mentre Gilardino è reduce dall’esonero di Pisa.

All’estero troviamo Andrea Pirlo negli Emirati Arabi Uniti (United FC) e Mauro Camoranesi all’Aek Larnaca, a Cipro. Nelle serie minori o nei quadri federali si muovono Massimo Oddo (fino a giugno al Milan Futuro), Andrea Barzagli (vice dell’Under 21), Simone Barone (vice alla Cremonese) e Marco Amelia (Sondrio, in Serie D).

Scrivanie, TV e business: chi ha rifiutato il fischietto

Non tutti hanno ceduto al fascino della panchina. Gigi Buffon, da capo-delegazione dell’Italia, ha vissuto la delusione della mancata qualificazione mondiale. Angelo Peruzzi è andato vicino al ritorno come club manager della Lazio, sfumato dopo il colloquio con Lotito.

Cristian Zaccardo ha intrapreso la carriera di procuratore, mentre Luca Toni e Marco Materazzi sono ormai volti e voci stimatissimi degli studi televisivi. Destino simile per Alessandro Del Piero, punto di riferimento per i commenti di Sky, mentre Francesco Totti gestisce se stesso come brand e imprenditore. Defilati Zambrotta e Perrotta, divisi tra ruoli tecnici e dirigenziali, mentre Iaquinta ha scelto di rimanere definitivamente lontano dal mondo del calcio.