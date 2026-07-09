Chi è Exequiel Zeballos? Il gioiello del Boca Juniors bloccato dal Napoli: la sfida che attende Allegri con lui

Zeballos verso il Napoli, gli azzurri bloccano il talento classe 2002 del Boca Juniors: chi è l’esterno che Manna vuole regalare ad Allegri

Il Napoli guarda al mercato sudamericano e prepara un possibile colpo di prospettiva. Come riferito da Sky Sport, il club azzurro ha bloccato Exequiel Zeballos, esterno offensivo argentino classe 2002 di proprietà del Boca Juniors.

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Il giocatore è finito fuori rosa dopo la scelta di non rinnovare il contratto con il club argentino, in scadenza a dicembre. Una situazione che può favorire il lavoro del Napoli, già attivo per trovare l’intesa definitiva con il Boca Juniors e anticipare eventuali concorrenti.

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Nonostante la giovane età, Zeballos ha già accumulato grande esperienza con la maglia xeneize: 140 presenze, 16 gol e 16 assist. Nel 2026, però, il mancato rinnovo ha inciso sulla sua continuità, limitandolo a sole 13 partite.

Zeballos Napoli, chi è l’esterno argentino

Oscar Exequiel Zeballos è nato il 24 aprile 2002 a La Banda, in provincia di Santiago del Estero. Alto 1,75 metri, destro naturale, è cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, club con cui ha debuttato in prima squadra il 29 novembre 2020 contro il Newell’s in Copa Diego Maradona.

Il suo ruolo principale è quello di ala destra, ma può giocare anche a sinistra o, in situazioni particolari, da attaccante centrale adattato. È un profilo offensivo duttile, abituato a partire largo per puntare l’uomo e creare superiorità negli ultimi metri.

Con il Boca Juniors, Zeballos ha già conquistato diversi trofei: il campionato argentino 2022, la Copa Argentina 2019/20 e due Copa de la Liga Profesional. A livello giovanile, invece, ha vinto il Sudamericano Under 17 con l’Argentina nel 2019, partecipando anche al Mondiale di categoria.

Zeballos Napoli, caratteristiche tecniche e fisiche

Zeballos è un esterno rapido, tecnico e imprevedibile. La sua qualità principale è il dribbling in conduzione: ama ricevere palla sui piedi, isolarsi nell’uno contro uno e saltare il diretto avversario. A destra può andare sul fondo per crossare, mentre a sinistra può rientrare sul destro e cercare la conclusione.

Non è soltanto un giocatore da campo aperto. Ha buona sensibilità nel controllo, sa dialogare nello stretto e può servire l’ultimo passaggio. La sua struttura fisica, però, non è dominante: il baricentro basso e la rapidità di piedi lo rendono pericoloso nello stretto, ma deve crescere nei duelli, nella continuità atletica e nella resistenza ai contatti.

Il tema fisico resta uno degli aspetti da monitorare con più attenzione, considerando i diversi stop avuti negli ultimi anni. Il talento è evidente, ma la gestione del carico e dell’inserimento sarà fondamentale.

Zeballos Napoli, come può integrarsi con Allegri

Nel nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, Zeballos sarebbe inizialmente un profilo da rotazione offensiva, più che un titolare immediato. Nel 4-3-3 potrebbe agire da ala destra per garantire ampiezza, dribbling e imprevedibilità. In un 4-2-3-1, invece, potrebbe essere utilizzato da esterno alto a piede invertito, libero di accentrarsi e combinare con trequartista e punta.

Per Allegri, la sfida sarebbe trasformarlo in un esterno più completo: più attenzione nella fase difensiva, maggiore disciplina tattica e più concretezza nell’ultima scelta. Il salto dal Boca Juniors alla Serie A richiederà tempo, ma Zeballos rappresenta un investimento intrigante: talento, margini di crescita e caratteristiche capaci di aggiungere fantasia al reparto offensivo del Napoli.