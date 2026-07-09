Atta alla Fiorentina, colpo a sorpresa nella notte: anticipata la concorrenza di Milan, Inter e Juventus! Le cifre

Arthur Atta alla Fiorentina, accordo raggiunto con l’Udinese per il centrocampista classe 2003: i dettagli dell’operazione chiusa in sordina

Calciomercato Fiorentina news: Arthur Atta sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il club viola ha trovato nella notte l’accordo con l’Udinese per il centrocampista francese classe 2003, protagonista nelle ultime settimane di numerose voci di mercato.

Il nome di Atta era stato accostato a più riprese a Juventus, Inter e Milan. Proprio i rossoneri, nella giornata di ieri, avevano avuto un incontro con la dirigenza friulana per provare ad approfondire l’operazione. A spuntarla, però, è stata la Fiorentina, con un blitz notturno del direttore sportivo Fabio Paratici, da tempo estimatore del giocatore.

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Paratici seguiva infatti Atta già negli anni passati e avrebbe voluto portarlo anche al Tottenham durante la sua esperienza in Premier League. Una mossa rapida e decisa, che ha permesso alla società viola di superare la concorrenza italiana e inglese.

Arthur Atta Fiorentina, le cifre dell’operazione

A fornire ulteriori dettagli sulla trattativa è stato Fabrizio Romano. L’operazione dovrebbe chiudersi su una base fissa da 30 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus e una percentuale sulla futura rivendita in favore dell’Udinese.

Il centrocampista è ora atteso per visite mediche e firma sul contratto, passaggi decisivi prima dell’ufficialità. Per la Fiorentina, si tratta di un investimento importante in vista della stagione 2026/2027, con Fabio Grosso pronto ad accogliere un profilo giovane, fisico e già abituato al calcio italiano.

Arthur Atta Fiorentina, carriera e caratteristiche

Cresciuto tra Rennes e Metz, Atta era arrivato all’Udinese imponendosi progressivamente come uno dei centrocampisti più interessanti della Serie A. Con il club friulano ha raccolto 63 presenze, segnando 6 gol e servendo 4 assist tra campionato e Coppa Italia.

Di recente, il direttore sportivo dell’Udinese Gianluca Nani aveva espresso grande stima per il giocatore, definendolo per caratteristiche tecniche e tattiche «un mix tra Bellingham e Zidane».

Ora per Arthur Atta si apre una nuova fase della carriera. La Fiorentina ha deciso di puntare forte su di lui, anticipando la concorrenza e assicurandosi uno dei centrocampisti più corteggiati del mercato.