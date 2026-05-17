L’Inter alza al cielo il 21^ Scudetto, parla Chivu: «Queste due Coppe sono la conseguenza di un gruppo di uomini che ha messo la faccia e ha lavorato sodo»

L’Inter ha alzato al cielo il 21^ Scudetto della sua storia. Queste le dichiarazioni di Cristian Chivu dopo il match col Verona

Così Cristian Chivu a DAZN dopo la vittoria dello Scudetto dell’Inter, festeggiato a San Siro con capitan Lautaro Martinez che ha sollevato il trofeo davanti ai tifosi.

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PAROLE – «Faccio il mio, cerco sempre di dare entusiasmo e quando hai a che fare con giocatori fantastici è tutto più semplice. Queste due Coppe sono la conseguenza di un gruppo di uomini che ha messo la faccia e ha lavorato sodo».

QUANDO LO AVETE VINTO? – «Sono episodi, momenti, devi saperli gestire. A Lecce abbiamo messo un mattone importante, siamo andati a +10. Poi magari non riesci a vincere, pareggi con l’Atalanta, perdi il derby, pareggi con la Fiorentina. probabilmente Roma e Como sono state le gare decisive che ci hanno dato a livello motivazionale e hanno tolto molto alla concorrenza».

DEDICA – «Sono le solite frasi banali che si fanno ma non era scontato ricompattare l’ambiente, era l’obiettivo principale e lo abbiamo fatto alla grande».

GRAZIE A SE’ STESSO? – «Non ho bisogno, so cosa sono e cosa metto sul tavolo. Lascio dire agli altri. Mi interessa il gruppo, la società che mi ha dato fiducia e la gente dell’Inter che mi è stata vicina».

ALZATO IL TROFEO? – «Mi hanno spinto i giocatori là dentro, non volevo. È un momento dei giocatori. Io farò una foto con lo staff dopo, basta quello. Festa lunga? Sì, ma ce la siamo meritata tutta».