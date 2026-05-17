Addio ad Antoine Griezmann: “Pasillo de honor” per salutare l’Atletico Madrid prima dell’approdo all’Orlando City in MLS

Il Metropolitano ha celebrato l’ultima recita casalinga di uno dei calciatori più iconici e amati della sua storia recente. Antoine Griezmann ha ufficialmente salutato l’Atlético Madrid e il pubblico spagnolo in un’atmosfera carica di emozione e gratitudine. Al termine della sua ultima partita interna con la maglia dei Colchoneros, il fuoriclasse francese è stato omaggiato da un commovente pasillo de honor sul terreno di gioco, tributato da tutti i suoi compagni di squadra, dai membri dello staff tecnico e dall’allenatore Diego Pablo Simeone.

Antoine Griezmann received a guard of honor from his teammates and coaches after his final home match ❤️



Not a dry eye in the building 🥹 pic.twitter.com/nBhbXBCVZz — ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2026

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La fine di un’era gloriosa a Madrid

Il tributo sul campo rappresenta il giusto riconoscimento per un calciatore che ha legato a doppio filo il proprio nome ai successi moderni dell’Atlético. Griezmann chiude una parentesi straordinaria a Madrid, caratterizzata da gol decisivi, giocate di classe pura e una leadership silenziosa ma totale all’interno dello spogliatoio. I tifosi biancorossi hanno tributato una standing ovation interminabile al numero sette, visibilmente commosso di fronte alle manifestazioni d’affetto del popolo colchonero.

La decisione di separarsi era già nell’aria da diverse settimane, ma vederla concretizzarsi sul rettangolo verde ha formalmente sancito la fine di un’epoca per il club madrileno, che ora dovrà trovare sul calciomercato un sostituto all’altezza per non perdere competitività nella prossima stagione di Liga.

Il futuro in MLS: Griezmann vola all’Orlando City

Per “Le Petit Prince” si aprono ora le porte di una nuova ed entusiasmante avventura professionale oltreoceano. Il campione del mondo 2018 giocherà in MLS all’Orlando City, franchigia statunitense che ha piazzato un vero e proprio colpo da novanta per innalzare il livello tecnico e mediatico del campionato americano.

Griezmann non ha mai nascosto il suo debole per lo stile di vita statunitense e per gli sport d’oltreatlantico, e la scelta di sposare il progetto calcistico della Florida si sposa perfettamente con i suoi desideri di fine carriera. L’impatto del suo arrivo negli Stati Uniti si preannuncia devastante, sia per la crescita del brand di Orlando sia per l’intero movimento calcistico della Major League Soccer, pronto ad abbracciare una delle stelle più luminose del calcio europeo.