Milano si tinge di nerazzurro: la sfilata del pullman scoperto per il 21° Scudetto dell’Inter – VIDEO

Inter, Milano si tinge di nerazzurro: la sfilata del pullman scoperto per festeggiare il 21° Scudetto – VIDEO

(inviato a Milano) – Milano è diventata un immenso mare nerazzurro per celebrare una stagione che entra di diritto nella storia del club. Dopo la conquista del 21° titolo nazionale, il popolo interista si è riversato in massa nelle strade per l’evento più atteso: la spettacolare sfilata del pullman scoperto dei campioni d’Italia, che ha attraversato le vie principali della città in un clima di pura estasi collettiva.

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La parata del bus, partito da San Siro e arrivato in una Piazza del Duomo completamente blindata e colorata da fumogeni e bandiere, è stata l’apoteosi di un percorso straordinario. I calciatori, guidati da Cristian Chivu e dal capitano Lautaro Martínez, hanno cantato e ballato insieme a centinaia di migliaia di tifosi, immortalando un pomeriggio indimenticabile. Cori per tutti, dai protagonisti del campo fino alla dirigenza, per un legame tra squadra e città che non è mai stato così solido.

Oltre alla conquista della storica seconda stella, la piazza ha celebrato con orgoglio un prestigioso “double” domestico: l’Inter ha infatti unito al trionfo in Serie A la vittoria della Coppa Italia, arrivata pochi giorni prima nella finale di Roma contro la Lazio. Questo doppio successo nazionale certifica la superiorità assoluta della corazzata nerazzurra in Italia e premia il grande lavoro di programmazione svolto da Beppe Marotta e da tutta la società sotto la nuova gestione targata Oaktree. Una festa totale, destinata a rimanere impressa a lungo nei cuori dei tifosi, che proietta l’Inter verso un futuro con l’ambizione di esportare questa abitudine a vincere anche sui più grandi palcoscenici d’Europa.