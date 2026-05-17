Italiano commenta la vittoria di Atalanta Bologna: «Questa squadra ha dei valori, mi dispiace sentire certe critiche. Futuro? Servirà valutare ogni aspetto»

Italiano, allenatore del Bologna, ha commentato così la vittoria contro l’Atalanta nella 37ª giornata di Serie A 2025/26

Il verdetto del campo premia il campo ma non la classifica in ottica europea. Atalanta-Bologna, sfida valevole per la 37ª giornata di Serie A, è terminata con il punteggio di 0-1 in favore degli ospiti grazie al sigillo decisivo di Orsolini. Nonostante il successo ottenuto alla New Balance Arena, la squadra guidata da Vincenzo Italiano non potrà più agganciare il settimo posto, utile per la Conference League: anche in caso di un ipotetico arrivo a pari punti con i nerazzurri, i rossoblù restano infatti condannati dagli scontri diretti a sfavore. Al termine dei novanta minuti, il tecnico Vincenzo Italiano ha analizzato la prestazione e il momento della sua squadra nella consueta conferenza stampa post-partita.

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Il bilancio stagionale e le riflessioni sul futuro

L’allenatore del Bologna ha esordito esprimendo la propria soddisfazione per il percorso complessivo, gettando anche uno sguardo a quello che sarà il domani del club felsineo:

“Sono molto contento di questi risultati. Alla vigilia temevo davvero di faticare, invece ci siamo tolti grandi soddisfazioni. Futuro? Non giocheremo le coppe come in questa stagione, quindi servirà valutare ogni aspetto”.

Il tecnico ha poi voluto sottolineare quanto gli impegni ravvicinati abbiano pesato sul rendimento atletico e strategico del gruppo nel corso dei mesi passati: “Giocare il giovedì ti complica la stagione: avere una sola partita a settimana ci ha permesso di recuperare qualche giocatore e ci ha aiutato dal punto di vista fisico. Purtroppo non siamo riusciti a replicare l’andamento della passata stagione al Dall’Ara e abbiamo perso diversi punti nelle sfide casalinghe”.

La difesa del gruppo e la risposta alle critiche

Nonostante il rammarico per una qualificazione europea sfumata al fotofinish, Italiano ha voluto blindare lo spogliatoio, rivendicando con orgoglio l’attitudine mostrata dai suoi giocatori su tutti i palcoscenici: “È un peccato non essere riusciti a tenere il passo nelle tre competizioni, ma siamo usciti a testa alta da tutto: questo Bologna ha dei valori. Mi dispiace sentire certe critiche verso alcuni giocatori che hanno dato tanto per il Bologna. Abbiamo dimostrato il nostro valore”.

Con una sola giornata ancora da disputare, per il Bologna comincia già la fase delle grandi valutazioni di calciomercato per programmare una stagione senza l’impegno delle coppe ma con l’obiettivo di tornare subito ai vertici del calcio italiano.