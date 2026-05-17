Atalanta in Conference League: KO con il Bologna ininfluente, il settimo posto per i nerazzurri di Palladino è blindato!

Atalanta in Conference League: nonostante la sconfitta contro il Bologna, la Dea ha matematicamente centrato l’accesso al settimo posto

L’Atalanta cede il passo nell’ultimo turno di campionato, ma può comunque sorridere per il raggiungimento di un traguardo fondamentale. Nonostante la sconfitta casalinga per 1-0 subita alla New Balance Arena contro il Bologna, la formazione orobica centra ufficialmente l’obiettivo della qualificazione europea. Ai rossoblù non è bastato l’acuto esterno a Bergamo per sperare nel sorpasso in classifica all’ultima curva della stagione: il settimo posto resta saldamente nelle mani degli uomini di Raffaele Palladino.

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Gli scontri diretti premiano i nerazzurri

A fare la differenza in questo convulso finale di campionato sono stati i criteri regolamentari. In virtù del confronto favorevole negli scontri diretti, i bergamaschi sarebbero rimasti avanti in classifica anche in caso di un ipotetico arrivo a pari punti. Nel match d’andata, infatti, la sfida si era conclusa con un netto 2-0 orobico. Questo vantaggio aritmetico permette all’Atalanta di blindare il piazzamento e di staccare il pass per i prossimi playoff di Conference League, in programma durante la stagione estiva, necessari per accedere alla prestigiosa League Phase della terza competizione continentale.