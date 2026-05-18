Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto

Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, occhio al cambio di rotta per l’estate

La Juventus si gioca le ultime residue speranze di qualificazione alla prossima Champions League nell’ultima giornata di campionato. Lo scenario è complicatissimo: i bianconeri devono vincere il derby contro il Torino, sperare che una tra Roma e Milan non vinca e, allo stesso tempo, che anche il Como non conquisti i tre punti. Una combinazione difficile, quasi proibitiva, che rende il mancato accesso alla massima competizione europea molto probabile a 90 minuti dalla fine della stagione.

Juventus Champions League, senza coppa meno risorse sul mercato

L’assenza dalla Champions League avrebbe conseguenze pesanti sulle strategie della Vecchia Signora. Non partecipare al torneo significherebbe rinunciare ad almeno 70-80 milioni di euro di introiti, tra premi UEFA, botteghino e ricavi collegati. Una perdita che ridurrebbe il margine d’azione della dirigenza sul mercato e renderebbe più complicato convincere profili di alto livello a sposare il progetto bianconero.

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Il primo dossier delicato riguarda Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000. La trattativa per il rinnovo resta in stallo: l’ad Damien Comolli non sarebbe andato oltre una proposta da 6 milioni più bonus, cifra ancora distante dalle richieste del giocatore. Senza Champions, avvicinarsi alle pretese economiche del centravanti diventerebbe ancora più difficile.

Juventus Champions League, Bernardo Silva più lontano senza Europa

Anche il sogno Bernardo Silva rischia di complicarsi. Il fantasista portoghese del Manchester City, in scadenza e corteggiato da Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, sarebbe attratto dal progetto bianconero. Ma senza Champions League, l’operazione diventerebbe molto più complessa, anche per via di un ingaggio da top player.

Diverso il discorso per Alisson, portiere brasiliano del Liverpool ed ex Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore sarebbe disposto ad accettare anche un anno di Europa League, pur di lottare subito per lo scudetto. Con la Juventus ci sarebbe già un accordo di massima per un triennale.

Juventus Champions League, possibili sacrifici per il bilancio

Senza i ricavi europei, però, qualche cessione diventerebbe inevitabile. Gleison Bremer, difensore brasiliano, resta seguito in Premier League e potrebbe valutare progetti più immediati. Attenzione anche a Khephren Thuram e Francisco Conceiçao, entrambi con estimatori in Inghilterra. L’unico vero incedibile resta Kenan Yildiz, volto del progetto bianconero.