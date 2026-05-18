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Genoa Milan: i Top, i Flop e le stranezze dei voti del Grifone
Genoa Milan: Grifone KO all’ultima sfida davanti al proprio pubblico. Ecco i giudizi della critica sportivi sugli uomini di De Rossi
I Top del Genoa
- Johan Vásquez (Voto medio: 6,66): è l’uomo della speranza rossoblù. Riceve un 6,5 sia dalla Gazzetta (che ne loda la personalità) sia dal Corriere (da capitano vero), fino a toccare il 7 su Tuttosport, che definisce la sua zampata un “gol da bomber” premiando il suo costante aiuto a centrocampo.
- Morten Frendrup (Voto medio: 6,33): eletto nettamente il migliore in campo dalla Gazzetta dello Sport (6,5) che lo paragona a un’aspirapolvere per la quantità industriale di palloni recuperati. Stesso voto (6,5) sul Corriere dello Sport che lo definisce “destinato a lidi più importanti“, mentre si attesta sul 6 (sufficienza piena) nelle pagelle di Tuttosport.
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I Flop del Genoa
- Amorim (Voto medio: 4,16): la palma del peggiore in campo è unanime. Il suo sciagurato retropassaggio costa carissimo ai rossoblù. Incassa un 4 pieno sia dalla Gazzetta (“retropassaggio che ha ferito a morte la partita“) sia da Tuttosport (colpevole anche sul raddoppio rossonero), mentre il Corriere dello Sport è leggermente più clemente con un 4,5, pur sottolineando l’errore da matita rossa.
- Tommaso Baldanzi (Voto medio: 5): prestazione impalpabile per il trequartista, che prende un 5 tondo su tutti e tre i quotidiani. La Gazzetta rimarca l’assenza di assist o tiri, il Corriere lo definisce del tutto “assente per un’ora” e Tuttosport chiosa con un evocativo “genio che ha smarrito la lampada”
- Bijlow: è la differenza più marcata. Per Gazzetta e Tuttosport merita ampiamente il 6,5 grazie alle parate decisive nel finale su Pulisic e Rabiot. Di parere opposto il Corriere dello Sport, che lo punisce con un 5 a causa del fallo da rigore su Nkunku (“frana su di lui”) e per essersi fatto bucare sul secondo gol rossonero.
- Malinovskyi: all’ultima recita davanti al pubblico di Marassi, il Corriere dello Sport lo boccia con un 5 sostenendo che non abbia ripagato il tributo dei tifosi. Al contrario, Tuttosport gli assegna la sufficienza piena (6) vedendolo sempre nel vivo del gioco, mentre la Gazzetta si posiziona nel mezzo con un 5,5.
- Ekhator: per il suo ingresso in campo, Gazzetta e Tuttosport scelgono il 6 evidenziando la fisicità e l’impatto sul match (nonostante il gol fallito davanti a Maignan). Per il Corriere dello Sport, invece, quell’errore a tu per tu con il portiere milanista è decisivo e costa al giovane subentrato un’insufficienza da 5.