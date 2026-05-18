Mourinho torna al Real Madrid, sarà lui il nuovo allenatore! Perché lo Special One è la scelta giusta per i blancos

Mourinho sarà il nuovo allenatore del Real Madrid. Scelta fatta per la panchina dei blancos, ecco perché è l’uomo giusto da cui ripartire

José Mourinho torna al Real Madrid. A distanza di anni dalla sua prima e vincente esperienza nella capitale spagnola, lo “Special One” è pronto a riprendersi la guida tecnica dei Blancos per avviare una vera e propria rivoluzione sportiva.

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I dettagli dell’accordo e la firma del contratto

La macchina organizzativa della “Casa Blanca” si è mossa con estrema rapidità. Secondo Fabrizio Romano, tutti i termini sono stati concordati verbalmente tra Mourinho e il Real, in attesa di firmare i documenti che sanciranno il vincolo formale tra le due parti.

La dirigenza madrilena, capitanata dal presidente Florentino Pérez, ha definito un piano per un contratto iniziale di due anni, una durata che testimonia la volontà di aprire un ciclo solido a medio termine per riportare il club ai vertici del calcio mondiale. La tabella di marcia del tecnico portoghese è già delineata nei minimi dettagli: Mourinho viaggerà verso Madrid dopo la partita contro l’Athletic, l’ultimo impegno ufficiale prima di immergersi completamente nella nuova avventura.

Perché lo Special One è l’uomo giusto da cui ripartire

Il ritorno del tecnico di Setúbal risponde a una precisa esigenza di leadership e mentalità vincente, elementi che sono clamorosamente mancati nell’ultimo periodo all’interno dello spogliatoio. Mourinho rappresenta l’uomo giusto da cui ripartire per ridare carattere a un ambiente reduce da una stagione sportivamente drammatica.

Il Real Madrid ha infatti chiuso l’annata con lo score record di 0 titoli con Xabi Alonso prima e Arbeloa poi in panchina. Il fallimento ha spinto la proprietà a virare sull’usato sicuro di un gestore carismatico e vincente. Con lo “Special One” alla guida, i tifosi del Real Madrid sperano di ritrovare immediatamente quella solidità e quel cinismo necessari per tornare a dominare in Spagna e in Europa, cancellando i passi falsi della gestione precedente.