Serie A, date e orari della 38ª giornata: quando si decideranno la volata Champions e la corsa salvezza. Il programma completo

Serie A, sono stati resi ufficiali date e orari della 38ª giornata: il programma completo tra corsa Champions e lotta salvezza

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma della 38ª e ultima giornata di campionato, delineando il quadro definitivo dei match che assegneranno gli ultimi verdetti stagionali. Come ampiamente prevedibile per garantire la massima contemporaneità e regolarità sportiva, i riflettori saranno quasi interamente puntati sulla serata di domenica 24 maggio alle ore 20:45, momento in cui andranno in scena i verdetti definitivi per la corsa Champions e per la caldissima lotta salvezza.

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Il blocco delle 20:45: novanta minuti di fuoco

Domenica sera si preannuncia una notte ad altissima tensione emotiva, con ben cinque partite in contemporanea. Per quanto riguarda la volata verso l’Europa che conta, la Roma sarà impegnata nella delicata trasferta del Bentegodi contro il Verona, mentre il Milan ospiterà a San Siro il Cagliari. Contemporaneamente si consumerà anche il sentitissimo derby della Mole tra Torino e Juventus, un incrocio che potrebbe rimescolare le carte per i piazzamenti europei e che terrà i tifosi bianconeri con il fiato sospeso, così come la sfida tra Como e Cremonese – valida sia per la corsa Champions dei lariani che per quella salvezza dei grigiorossi. Negli stessi istanti, il Genoa cercherà i punti della tranquillità al Via del Mare contro il Lecce.

Gli altri anticipi del fine settimana

Il lungo weekend conclusivo della Serie A si aprirà in realtà già venerdì 22 maggio alle 20:45 con l’anticipo del Franchi tra Fiorentina e Atalanta, un match che aprirà ufficialmente le danze. Sabato 23 maggio sarà invece il turno di Bologna-Inter alle ore 18:00, seguita in serata dal match dell’Olimpico tra Lazio e Pisa alle 20:45.

La domenica si aprirà invece alle 15:00 con Parma-Sassuolo, mentre alle 18:00 il Napoli saluterà il proprio pubblico ospitando l’Udinese al Maradona, prima di lasciare spazio al grande show simultaneo delle 20:45. Le emittenti DAZN e Sky (quest’ultima per i tre match in co-esclusiva con Lecce, Juventus e Lazio) sono pronte a trasmettere ogni singolo verdetto.