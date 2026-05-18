Conte apre il bivio per il suo futuro e divide la stampa: delusione o addio consensuale? Tre ipotesi post-Napoli, una è clamorosa

Conte è davanti ad un rebus per quanto riguarda il suo futuro: tre ipotesi, di cui una clamorosa, in caso di separazione dal Napoli

Aleggia il mistero e il riserbo più totale attorno al futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Dopo le dichiarazioni rilasciate al termine della sfida contro il Pisa, match che ha sancito l’aritmetica qualificazione in Champions League, il tecnico salentino ha preferito rimandare ogni tipo di comunicazione ufficiale all’ultima gara della stagione contro l’Udinese. In quell’occasione, dovrebbe essere direttamente il patron Aurelio De Laurentiis a sciogliere ogni tipo di dubbio. La sensazione forte in città è che, nonostante ci sia ancora un altro anno di contratto, le strade tra Conte e il club azzurro possano separarsi qui.

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Le indiscrezioni della stampa: tra delusione e addio consensuale

I media nazionali offrono ricostruzioni differenti sulla vicenda. Il Mattino evidenzia la delusione dell’allenatore per essere stato messo in discussione — anche dai vertici societari — durante un’annata complessa e ricca di imprevisti, tra cui il difficile inserimento dei nuovi acquisti di calciomercato e una lunga catena di gravi infortuni. Conte pretenderebbe garanzie e una campagna acquisti estiva importante per concretizzare il suo desiderio di restare.

Al contrario, Il Corriere dello Sport e Repubblica sostengono che la decisione sia già stata presa in un colloquio definitivo avvenuto settimane fa. I rapporti tra le parti restano cordiali, tanto che De Laurentiis avrebbe invitato Conte a Los Angeles a metà giugno per assistere alle partite dei Mondiali. In questo clima di gratitudine, dopo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana vinti, si profila un addio consensuale.

Il futuro di Conte: Nazionale o il clamoroso ritorno alla Juventus?

Una volta sancita la separazione dal Napoli, gli scenari per il futuro di Antonio Conte sono molteplici:

Nazionale Italiana : si fa largo l’ipotesi di un ritorno alla guida dell’Italia (già allenata dal 2014 al 2016). È uno dei nomi caldeggiati dal possibile nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò , che valuta anche il profilo di Massimiliano Allegri.

: si fa largo l’ipotesi di un ritorno alla guida dell’Italia (già allenata dal 2014 al 2016). È uno dei nomi caldeggiati dal possibile nuovo presidente della FIGC , che valuta anche il profilo di Massimiliano Allegri. Anno di sabatico : il tecnico potrebbe decidere di concedersi un periodo di riposo dopo le intense fatiche dell’esperienza napoletana.

: il tecnico potrebbe decidere di concedersi un periodo di riposo dopo le intense fatiche dell’esperienza napoletana. Il ritorno alla Juventus: la pista più clamorosa potrebbe riprendere corpo in caso di ribaltone sulla panchina bianconera qualora la squadra non centrasse la Champions. Per Conte si tratterebbe di un rientro in grande stile nel club di cui è stato bandiera da calciatore e tecnico pluriscudettato.