Spalletti Elkann, cosa c’è dietro la richiesta di un vertice da parte del tecnico verso la proprietà. Motivi e retroscena

Spalletti Elkann, tutti i retroscena dietro al vertice in settimana tra il tecnico e la proprietà della Juventus

La dolorosa sconfitta interna contro la Fiorentina certifica la quasi perdita del pass per la prossima Champions League da parte della Juventus. Dopo la forte delusione, l’allenatore Luciano Spalletti ha lasciato lo Stadium visibilmente distrutto, ma è pronto a chiedere un rinnovato voto di fiducia alla proprietà per proseguire il suo progetto biennale, nonostante un contratto a lungo termine che lo lega alla Vecchia Signora fino al giugno del 2028. A riportare i dettagli della situazione è La Gazzetta dello Sport.

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Il vertice decisivo con la proprietà Exor

Il tecnico toscano ha annunciato un imminente e cruciale confronto con il numero uno di Exor per tracciare le linee guida del futuro:

«Sì, in settimana parlerò con Elkann… ci parliamo spesso, ci parlerò perché devo presentare il mio lavoro, qualcosa di meglio di ciò che ho fatto fino ad ora…»

L’ex ct azzurro ha ereditato la squadra al settimo posto a ottobre e, dopo sette mesi di gestione, si ritrova in sesta posizione con un distacco di 18 lunghezze dalla vetta. Un cammino altalenante che Spalletti difende con fermezza, attirandosi però le dure contestazioni dei tifosi sui social network:

«Il giudizio che do alla Juventus è positivo, abbiamo fatto un grande percorso che solo gli episodi non hanno trasformato in grandissimo. Da quando ci sono io è andata così, siamo comunque in Europa League, non era scontato esserci… e non è ancora finita»

Spalletti si assume le colpe e difende la squadra

Davanti allo spettro del fallimento europeo, l’allenatore di Certaldo si è assunto le proprie responsabilità, tentando di blindare lo spogliatoio dalle critiche mediatiche:

«Se non riusciamo a reagire dal punto di vista mentale, il primo responsabile sono io. Evidentemente devo tornare a studiare di più, devo mettermi in discussione io, non i giocatori… voi, però, smettetela di dare dei falliti, di caricare ogni partita come se si andasse in guerra, vita o morte, non funziona così altrimenti ci sarà sempre qualcuno che non reggerà la pressione»

L’ingegnere John Elkann, assente allo Stadium perché all’estero, nutre profonda stima ed empatia verso il tecnico e al momento non ha nei piani una rivoluzione totale. Alla Continassa si punta sulla stabilità aziendale per il prossimo biennio, ma l’amaro verdetto del campo contro i viola costringerà inevitabilmente le parti a un’analisi profonda in ottica calciomercato.