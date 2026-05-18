Pisa Napoli: dominio di tre azzurri. Un voto umiliante per Hiljemark, Conte centra l’obiettivo

Pisa Napoli: le pagelle dei giornali con tutti i giudizi dopo il 3-0 della 37ª giornata di Serie A 2025/26

Ecco l’analisi dettagliata dei migliori, dei peggiori e delle principali discrepanze di voto per la sfida Pisa-Napoli 0-3, basata sulle pagelle dei tre quotidiani sportivi.

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I Top del match

Per il Napoli, che blinda aritmeticamente la qualificazione in Champions League, spiccano tre assoluti protagonisti. Scott McTominay riceve un 7 unanime su tutte le testate: la Gazzetta lo definisce “Supereroe straripante” per il suo gol da record in diagonale, mentre il Corriere celebra il suo quattordicesimo centro stagionale definito “un colpo da biliardo“. Stesso copione per Amir Rrahmani, che colleziona tre 7 grazie alla rete dello 0-2 e a una prestazione da “Ministro della Difesa” (Corriere). Anche Rasmus Højlund convince tutti: prende 7 da Gazzetta e Corriere e 6,5 da Tuttosport, premiato per l’assist a McTominay e per il gol che spezza il digiuno sotto porta.

Nel deserto del Pisa, l’unico a salvarsi è Stefano Moreo. L’attaccante strappa un 6 pieno su tutti e tre i quotidiani, venendo applaudito dall’Arena Garibaldi per la sua generosità, l’impegno nel servire il compagno di reparto e l’unico vero tiro che impegna Meret.

I Flop del match

Le insufficienze più gravi colpiscono l’attacco e la panchina del Pisa. Dusan Stojilkovic vive una giornata da incubo: incassa un 4,5 da Gazzetta e Corriere, e sprofonda fino al 4 su Tuttosport a causa del clamoroso gol divorato davanti a Meret dopo il “regalo” di Buongiorno.

Male anche Ebenezer Akinsanmiro, sanzionato con un 5 dalla Gazzetta, un 4,5 dal Corriere (per non aver pressato Lobotka sul primo gol) e un altro 4,5 da Tuttosport per la totale mancanza di concentrazione.

Il crollo definitivo si registra però sulle valutazioni per l’allenatore Hiljemark. Il tecnico del Pisa viene bocciato con un 5 dalla Gazzetta, un 4,5 dal Corriere dello Sport (squadra definita annichilita e senza idee) e un pesantissimo 3 da Tuttosport, che sottolinea la miseria dei 4 punti conquistati nelle sue ultime quattordici partite.

Le differenze di voto più nette

In una sfida dal risultato così netto, i pagellisti hanno mostrato giudizi divergenti su due giocatori in particolare.

Il primo caso è quello di Stanislav Lobotka. Il regista del Napoli riceve un 7 pieno sia dalla Gazzetta dello Sport che da Tuttosport, esaltato per la capacità di dettare i tempi di gioco e per aver avviato l’azione dello 0-1. Di parere più moderato è il Corriere dello Sport, che si ferma alla sufficienza piena con un 6,5.

Il secondo caso, di segno opposto, riguarda l’allenatore del Napoli. Antonio Conte viene premiato con un 7 pieno da Gazzetta e Corriere dello Sport per le scelte iniziali azzeccate (Elmas e De Bruyne) e per aver centrato l’obiettivo Champions senza affanni. Tuttosport, al contrario, assegna al tecnico leccese un più contenuto 6,5, limitandosi a definire la sua prova solida e la “missione compiuta“.