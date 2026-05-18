Ndicka si ferma e salta Verona Roma: c’è lesione! Ecco chi può prendere il suo posto in difesa nella sfida chiave per la Champions

In casa Roma arriva una notizia pesante dall’infermeria. Dopo il derby vinto contro la Lazio, successo che ha permesso ai giallorossi di raggiungere momentaneamente il quarto posto in classifica, Gian Piero Gasperini, allenatore romanista, deve fare i conti con lo stop di Evan Ndicka, difensore centrale ivoriano e punto fermo della retroguardia.

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Ndicka Roma, gli esami confermano la lesione

Ndicka era stato costretto al cambio al 37’ del primo tempo della stracittadina, dopo aver accusato un problema muscolare. Nella mattinata successiva il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro.

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Uno stop importante, che lo costringerà a saltare l’ultima partita della stagione contro il Verona, in programma domenica alle 20.45. Una gara decisiva per la Roma, ancora pienamente coinvolta nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Ndicka Roma, Rensch favorito per sostituirlo

La domanda ora riguarda le scelte di Gasperini in difesa. Nel derby contro la Lazio, al posto di Ndicka è entrato Devyne Rensch, difensore olandese arrivato per dare alternative al reparto arretrato. Proprio lui sembra il principale candidato a partire titolare contro il Verona.

In questo scenario, Gianluca Mancini, difensore italiano e leader della retroguardia giallorossa, potrebbe agire al centro della difesa a tre, prendendo il posto dell’infortunato Ndicka. Ai suoi lati verrebbero poi valutate le soluzioni più adatte per garantire equilibrio e copertura.

Ndicka Roma, le alternative Ghilardi e Ziolkowski

La seconda opzione porta a Ghilardi, che potrebbe essere schierato come braccetto destro, con Mancini centrale ed Hermoso sul centrosinistra. Più defilata, ma comunque possibile, la candidatura di Ziolkowski, utilizzabile nella stessa posizione.

La scelta definitiva arriverà nei prossimi allenamenti, ma una cosa è certa: la Roma dovrà affrontare l’ultima gara senza uno dei suoi riferimenti difensivi.