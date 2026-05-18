Flick e il Barcellona avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2028. Ecco com’è andato finora il suo cammino in Blaugrana

Flick e il Barcellona avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2028 per il tecnico olandese. Il comunicato del club blaugrana e i dettagli

Il Barcellona ha ufficializzato il rinnovo di Hansi Flick fino al 2028, confermando la piena fiducia nel tecnico tedesco dopo un ciclo iniziato nel 2024 e già ricco di risultati. L’ex allenatore del Bayern Monaco ha riportato i blaugrana ai vertici del calcio spagnolo, costruendo una squadra dominante per rendimento, continuità e capacità di incidere nei momenti decisivi.

La media punti complessiva di Flick sulla panchina del Barcellona è di circa 2,36 punti a partita. Il suo bilancio complessivo parla di 116 partite, con 88 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte. Nella sola stagione 2025/26, in 55 gare, ha collezionato 43 successi, 3 pareggi e 9 ko, per una media di 2,40 punti a partita.

Anche il palmarès racconta la forza del progetto. Nella stagione 2024/25, Flick ha conquistato il treble nazionale, vincendo Liga, Copa del Rey e Supercoppa di Spagna. Nel 2025/26 ha aggiunto un’altra Supercoppa di Spagna, battendo il Real Madrid in finale, e una nuova Liga, conquistata con tre giornate d’anticipo dopo il successo nel Clasico.

Il totale dice 5 trofei: 2 Liga, 1 Copa del Rey e 2 Supercoppe di Spagna. Numeri che spiegano il rinnovo e certificano un impatto già storico.

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IL COMUNICATO – «Il Barcellona e Hansi Flick hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del suo contratto, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028 con un’opzione per un’ulteriore stagione.

Il tecnico tedesco ha firmato il suo nuovo contratto lunedì presso la sede del club, alla presenza del presidente del Barcellona Rafa Yuste, del direttore dell’area calcistica Anderson Luis de Souza “Deco” e di altri membri della commissione sportiva. Era presente anche il presidente eletto Joan Laporta.

Se nella sua prima stagione Hansi Flick ha ridato speranza ai tifosi del Barça, nella seconda ha confermato che l’entusiasmo era fondato. L’allenatore tedesco ha costruito una squadra competitiva, fedele all’identità del Club, capace di dominare il campionato nazionale e di riconquistare un posto nell’élite europea. Con il rinnovo del suo contratto, l’FC Barcelona si assicura la continuità dell’allenatore e del progetto.

I risultati portano l’impronta di Hansi Flick. In due stagioni alla guida del Barça ha vinto cinque trofei su otto disponibili: due scudetti, due Supercoppe di Spagna e una Coppa del Re. Un palmarès impressionante, con il secondo scudetto consecutivo conquistato di recente con la vittoria sul Real Madrid nel Clásico, un risultato che entrerà nella storia.

L’influenza di Flick non si limita ai risultati: l’allenatore ha infatti riposto la sua fiducia nei talenti cresciuti nel vivaio del Barça. Ben 13 giocatori provenienti dalla Masia hanno esordito sotto la sua guida, e un’intera generazione di calciatori ha trovato in Flick un allenatore pronto a dare loro un’opportunità e a valorizzarne il potenziale.

La combinazione di gioventù ed esperienza è stata una delle chiavi del successo del Barça. Con una rosa ricca di talenti emergenti e uno stile di gioco decisamente offensivo, Flick è riuscito a costruire una squadra capace di competere a tutti i livelli. In sole due stagioni al Barcellona, ​​Flick ha già scritto il suo nome nella storia del club, conquistando trofei, stabilendo record e dimostrando una visione lungimirante. Il tecnico tedesco vuole proseguire su questa strada e portare ancora più successi alla guida del Barça».