Lo Sporting all’assalto di Doumbia: fissato l’incontro col Venezia per il centrocampista box to box classe 2003. La situazione

Sono ore decisive per il futuro di Issa Doumbia, centrocampista box-to-box del Venezia e tra i grandi protagonisti della promozione arancioneroverde in Serie A. Lo Sporting Club de Portugal ha messo nel mirino il classe 2003 e vuole provare ad accelerare per chiudere l’operazione, anticipando la concorrenza che nelle ultime settimane si è fatta sempre più intensa.

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Issa Doumbia, lo Sporting atteso in Italia

La giornata chiave, come rivelato da Gianluca Di Marzio, sarà martedì 19 maggio, quando i dirigenti dello Sporting CP sono attesi in Italia per incontrare la dirigenza del Venezia. L’obiettivo del club portoghese è chiaro: avanzare in maniera concreta nella trattativa e provare a trovare un’intesa prima che altri club possano inserirsi con decisione.

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La valutazione dell’operazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra importante, ma coerente con la crescita del giocatore, che nell’ultima stagione ha mostrato continuità, qualità fisiche e capacità di incidere anche in zona offensiva. Il Venezia, appena tornato in massima serie, sa di avere in rosa uno dei profili più interessanti del panorama italiano e non intende fare sconti.

Issa Doumbia, numeri da protagonista col Venezia

Il rendimento di Doumbia ha avuto un peso enorme nel percorso del Venezia. In stagione il centrocampista originario di Treviglio ha collezionato 37 presenze, mettendo a segno 8 gol e servendo 6 assist. Numeri rilevanti per un giocatore utilizzato in mezzo al campo, capace di unire dinamismo, inserimenti e presenza fisica.

Il classe 2003 si è imposto come uno degli elementi più completi della rosa arancioneroverde, attirando inevitabilmente l’attenzione del mercato internazionale. Nel suo percorso c’è anche la crescita con la maglia dell’Italia Under 21, con cui ha raccolto 3 presenze, l’ultima durante gli Europei di categoria del giugno 2025.

Lo Sporting ora vuole fare sul serio. Il futuro di Issa Doumbia può decidersi nelle prossime ore.