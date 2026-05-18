Chelsea, inizia l’era Xabi Alonso: ecco lo staff del tecnico spagnolo per la rinascita dei Blues

Chelsea, comincia l’avventura di Xabi Alonso sulla panchina dei Blues: ecco i nomi che comporranno il suo staff tecnico

Il Chelsea si appresta a inaugurare un nuovo e ambizioso ciclo tecnico sotto la guida di Xabi Alonso. L’allenatore basco ha definito nei minimi dettagli la squadra di professionisti che lo accompagnerà nella sua nuova avventura a Londra, sponda Stamford Bridge. Un gruppo di collaboratori di altissimo profilo internazionale, scelto per restituire ai Blues la solidità e la mentalità vincente necessarie per tornare ai vertici della Premier League e del calcio europeo.

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I nomi dello staff tecnico: competenza ed esperienza internazionale

La dirigenza dei Blues ha assecondato in toto le richieste dell’allenatore spagnolo, tesserando professionisti con un background di primissimo piano nei principali campionati del continente. Ci saranno Sebastian Parilla, ex Real e Bayer Leverkusen, uomo di assoluta fiducia del tecnico con cui ha già condiviso la vincente epopea in Bundesliga, e Alberto Encinas, stimato specialista della cura dei dettagli tattici e della crescita dei giovani talenti.

Un innesto fondamentale per lo studio degli avversari e la preparazione delle partite sarà quello di Beñat Labaien, ex match analyst della Real Sociedad. Labaien porta a Londra una profonda conoscenza della match analysis moderna, fondamentale per lo scacchiere tattico fluido e camaleontico prediletto da Alonso.

Muscoli e atletismo: la preparazione affidata a Camenforte López

La cura della parte atletica e la prevenzione degli infortuni — un aspetto che ha penalizzato pesantemente la rosa londinese nel corso delle ultime annate sportive — sarà invece interamente affidata a un profilo di grandissima autorevolezza nel settore. La gestione dei muscoli dei giocatori sarà infatti sotto la responsabilità del preparatore Ismael Camenforte Lopez, ex Real Madrid, Leverkusen, Nazionale danese.

Con questo schieramento di top player della panchina, il Chelsea lancia un segnale chiaro e inequivocabile alle dirette concorrenti in Inghilterra: la programmazione per la prossima stagione parte da fondamenta solide, competenti e strutturate per vincere.