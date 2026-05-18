Klose nuovo allenatore della Lazio per il dopo-Sarri? Cosa renderebbe così affascinante questa scelta biancoceleste

Klose potrebbe diventare il nuovo allenatore della Lazio al posto di Maurizio Sarri? L’analisi di questa possibile scelte per la panchina

Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio appare ormai giunto a un binario morto. Il destino dell’allenatore toscano resta appeso a un imminente incontro con i vertici societari, ma il clima attorno all’ambiente capitolino suggerisce una svolta radicale. Dopo un’annata conclusa da tensioni costanti, il tecnico è sempre più distante dai programmi del presidente Claudio Lotito. Tutto porta verso una possibile separazione, costringendo la dirigenza a valutare i profili per la successione.

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I candidati per il post Sarri e la clausola del tedesco

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, sul tavolo della società ci sono diverse opzioni: Fabio Grosso, Rino Gattuso, Raffaele Palladino, Fabio Pisacane e Kosta Runjaic. In mezzo a questa folta lista, però, compare un nome dal grandissimo impatto emotivo: Miroslav Klose. La pista legata all’ex centravanti tedesco, attuale tecnico del Norimberga, è resa possibile da una specifica clausola rescissoria nel suo contratto, capace di liberarlo immediatamente. Inoltre, l’ex attaccante è un allenatore abituato a lavorare con i giovani, caratteristica ideale per una Lazio intenzionata a ridurre l’età media della rosa.

Perché Klose è la scelta affascinante: i numeri in biancoceleste

Miroslav Klose rappresenterebbe una scelta estremamente affascinante per la Lazio, un ritorno romantico in grado di riaccendere l’entusiasmo di una tifoseria delusa e bisognosa di nuovi punti di riferimento. Il tedesco ha scritto pagine indelebili nella storia recente del club, lasciando un ricordo memorabile impresso a suon di gol. I suoi numeri in biancoceleste ne certificano lo status di leggenda assoluta: in cinque stagioni a Roma, dal 2011 al 2016, Klose ha collezionato 171 presenze complessive e realizzato 63 reti, vincendo la storica Coppa Italia del 2013 e diventando lo straniero più prolifico della storia del club a pari merito con Goran Pandev. La sua figura evoca un’identità forte e una mentalità vincente, elementi chiave da cui far ripartire l’intero progetto sportivo capitolino.