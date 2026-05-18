Parisi ko contro la Juventus: la Fiorentina annuncia l’esito degli esami nel suo comunicato! C’è lesione

Fabiano Parisi, arriva il verdetto degli esami sul terzino dei viola: la Fiorentina pubblica il comunicato sull’infortunio

Pessime notizie per la Fiorentina e per Fabiano Parisi. Il difensore viola, costretto a lasciare il campo al 32’ della sfida contro la Juventus, si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore è già stato operato per la ricostruzione del legamento.

Un infortunio gravissimo per il classe 2000, che dopo un contrasto aveva immediatamente avvertito un dolore intenso al ginocchio, tanto da chiedere subito il cambio e abbandonare il terreno di gioco. Una tegola pesantissima per un calciatore che, nonostante una stagione complicata per tutta la squadra, era riuscito a ritagliarsi spazio e continuità.

Nella seconda parte di campionato, con Vanoli in panchina, Parisi aveva trovato maggiore minutaggio e spesso era stato utilizzato anche come esterno offensivo, mostrando versatilità e crescita. Ora lo attende un lungo percorso di recupero, mentre la Fiorentina perde uno dei profili più dinamici della propria rosa.

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COMUNICATO – “ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Juventus-Fiorentina disputata nella giornata di ieri a Torino. Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita. Fabiano farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito”.