Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club

Calciomercato Inter: 90 milioni di euro tra riscatti e addii eccellenti in vista dell’estate. Ecco le mosse del club nerazzurro

Il calciomercato estivo dell’Inter inizia a delinearsi partendo da una certezza economica importante. Con la conquista della salvezza matematica da parte del Cagliari, il diritto di riscatto di Sebastiano Esposito si è ufficialmente trasformato in obbligo. L’attaccante, protagonista in Sardegna con 7 gol e 5 assist, porterà nelle casse del club nerazzurro almeno 4 milioni di euro (più bonus e il 40% sulla futura rivendita). Una cifra che va ad rimpinguare il budget iniziale stanziato dalla proprietà Oaktree per la prossima sessione di trasferimenti. Lo riporta Gazzetta.it.

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Il piano di Oaktree e i tagli al monte ingaggi

Dopo lo storico “doblete” conquistato dalla squadra sotto la guida tecnica di Cristian Chivu, la dirigenza ha fissato un budget di partenza di circa 40 milioni di euro. Questa disponibilità è però destinata a lievitare sensibilmente, potendo raggiungere gli 80-90 milioni di euro complessivi a disposizione di Marotta e Ausilio.

Una spinta importante arriverà dall’alleggerimento del monte ingaggi: il mancato rinnovo dei contratti in scadenza di senatori come Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan garantirebbe un risparmio di circa 14 milioni di euro netti (quasi il doppio al lordo). Al momento, solo per l’olandese e l’armeno restano aperti spiragli di trattativa.

Le cessioni e l’obiettivo Marco Palestra

La fetta più corposa del tesoretto arriverà dalle cessioni eccellenti. I principali indiziati a lasciare Milano sono Davide Frattesi e Luis Henrique. Per l’ex centrocampista del Sassuolo, reduce da un’annata altalenante, l’Inter conta di incassare tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il brasiliano Luis Henrique, invece, non ha mai convinto del tutto e saluterà in estate per fare spazio all’obiettivo numero uno in entrata: Marco Palestra dell’Atalanta, profilo che rispecchia perfettamente la filosofia societaria basata su “un mix tra giovani italiani e stranieri esperti”.

Infine, restano da valutare le ultime due grandi variabili di mercato. Benjamin Pavard rientrerà dal prestito al Marsiglia ma verrà immediatamente ceduto per monetizzare circa 12 milioni e tagliare un ingaggio da 5 milioni netti. Discorso diverso per Alessandro Bastoni: il difensore, inizialmente tentato da una nuova esperienza al Barcellona, sembra ora maggiormente orientato a rimanere a Milano.